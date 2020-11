10 peças de decoração nas cores que estarão em alta em 2021

A WGSN, agência focada em análise de tendências de consumo, e a Coloro, consultoria especializada em cores, elegeram as tonalidades que serão tendências no verão do próximo ano. Azul Acqua, Verde Tecnológico, Vermelho Reativo, Amarelo Conforto e Cinza Neutro estarão em foco. O melhor é que muitas delas combinam entre si e dá para investir em uma decoração equilibrada e elegante. Confira peças nas tonalidades que estarão em destaque em 2021:

POLTRONA AGATHA

Poltrona Agatha, com base giratória em aço carbono pintado e assento com encosto estofado, da CLAMI. Dimensões: 68x80x76 cm (L, P, A).

BANCO JULIA

Banco Julia, com estrutura em fibra de vidro e acabamento pintado, da CLAMI. Dimensão: 40 x 33,5 cm (AxD).

FOLHAS AO VENTO

A coleção Nuances da Natureza traz um olhar para a natureza e o sentir da arquiteta Juliana Medeiros. “Ao ler os poemas de Portinari, sorri, chorei e me conectei. Escutei as árvores e os pássaros como habitualmente gosto de fazer, mas estava ali debruçada em seus versos sentindo tudo de uma forma diferente”, explica Juliana.

O revestimento Folhas ao Vento, da PORTINARI, tem placas no tamanho 20×20 cm. Indicado para paredes internas.

UNBLOCK

Seguindo uma das tendências da arquitetura, a coleção Unblock, da CEUSA, apresenta de forma inovadora os blocos de cimento e tijolos, em versões que passeiam entre o clássico cimentício e tijolos pigmentados em um mix de cores. Apoiado pelo conceito bruto e natural desses materiais, as peças da nova coleção podem ser exploradas em espaços internos e externos. Peças de 29,1×117 cm.

MAZE

O revestimento Maze, outro lançamento do ano da PORTINARI, conta com linhas simples e formas geométricas em relevo, com efeito tridimensional em peças de 20X20cm. A nova coleção traz cinco modelos: Maze OFW, Maze GR, Maze PK, Maze SGN e Maze BL, todas em tons suaves, nas cores off-white, cinza, rosé, verde e azul. Seu acabamento matte proporciona um resultado refinado e realça suas formas e volumes. As peças podem ser utilizadas em paredes internas e externas, em painéis decorativos, interior de piscina, churrasqueiras e fachadas.

PAULISTA BLOC

A coleção Paulista Bloc, da CEUSA, destaca formas e linhas exclusivas em tom cimentício, para composições atraentes e singulares. Uma proposta urbana para um porcelanato que reproduz o cimento em nuances e movimentos. Indicado para paredes internas e externas, a linha é apresentada em placas de 58×58 cm.

DEKTON FEROE

Lançamento da linha Dekton Chromica, o Dekton Feroe, o primeiro tom apresentado pela COSENTINO, traz consigo um verde profundo. Perfeito para criar ambientes cheios de vida, capazes de transmitir calma e se fundir com decorações que exaltam a natureza. O tom pertence à coleção Chromica e nasce da colaboração com o arquiteto Daniel Germani. Neste projeto, a sensibilidade da natureza é combinada com cores mais ousadas e provocantes, em uma linha que traduz versatilidade e polivalência. O resultado é uma paleta de cores exclusivas que seguem as maiores tendências mundiais, mas, ao mesmo tempo, tem em sua vanguarda a qualidade e o poder de adaptação para os todos os tipos de projetos.

TORNEIRA MULTITEMPERATURA – SLIM

Design moderno e minimalista aliados à praticidade e economia de água e energia se fazem presentes na Torneira Multitemperatura Slim, da HYDRA. Compacta e com cinco opções de cores, é ideal para compor diferentes tipos de paginação na bancada da cozinha. O modelo possui variações pré-estabelecidas de temperatura para que o usuário escolha qual atende a sua necessidade, proporcionando mais conforto às atividades domésticas. Versátil, a Slim possui bica móvel e arejador articulável, além de economizar até 58% de energia. Disponível em dois modelos, de parede e bancada, o produto permite fácil instalação e manutenção. A resistência pode ser trocada de forma rápida, em apenas três etapas basta girar a tampa de acabamento, trocar a resistência e fechá-la. Para garantir a segurança do usuário, a peça é compatível com disjuntor diferencial (DR). Disponível nas cores branco, preto, azul, vermelho e prata fosco.

CUBAS – COLEÇÃO BRUTALISMO

Inspirada no movimento arquitetônico de 1950 a 1970, a DECA lança as cubas cimentícias da coleção Brutalismo. Modernidade e minimalismo se fazem presentes em torno de uma estética crua, verdadeira e envolvente, retratados na peça em seu estado natural. Ideal para projetos ousados com influência industrial ou como contraponto em ambientes clássicos, cada versão imprime personalidade por meio de seu design forte. O acabamento está disponível em modelos de referência da marca, como a Cuba de sobrepor retangular L.117 e a Cuba de apoio quadrada L.70, ambas para banheiros e em três tonalidades: bruta, volcano e ferrugem.