YouTube terá curso online para ensinar a ser youtuber no Brasil

De olho na paixão dos brasileiros por vídeos — e youtubers — o Google vai oferecer gratuitamente um curso de criação de conteúdo entre os dias 20 e 24 de julho. O “Aulão para Criadores” será oferecido para comemorar os 15 anos do YouTube Brasil. As inscrições podem ser feitas neste link.

No curso, que será em formato de lives, será ensinado desde a produção de vídeo até o acompanhamento de métricas e geração de receita. A ideia é profissionalizar quem já usa a plataforma mas também ensinar os primeiros passos para quem ainda não começou a produzir conteúdo.

De acordo com o YouTube Brasil, os criadores de conteúdo brasileiros têm um grande poder de engajamento e a ideia é oferecer um suporte extra para o desenvolvimento dos canais.

As aulas serão oferecidas por especialistas na plataforma, com participação de youtubers brasileiros famosos, como Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, Luba, Iberê e Mari, do Manual do Mundo, e Leon e Nilce, do Coisa de Nerd.

Entre os temas abordados, estão: