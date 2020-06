XP planeja mudar para escritório “villa” no interior de São Paulo

Pouco depois de anunciar a implantação de uma política de home office definitiva, o banco de investimentosXP divulgou aos seus 3 mil funcionários nesta quinta-feira (16) um book sobre um projeto de construir uma sede em uma cidade no interior de São Paulo.

Nomeado “XP de qualquer lugar”, o documento mostra a Villa XP, uma sede da empresa em uma cidade no interior de São Paulo, mas próxima à capital e perto de aeroportos, rodovias e com heliponto próprio.

Entre as características principais do projeto estão diversos espaços de convivência, reuniões e eventos, e também ambientes para práticas de esporte, restaurantes, Espaço Kids, sala de cinema 4D e ampla área verde. A arquitetura tem fachada de vidro, o prédio é alimentado por energia renovável, reaproveita água e usa materiais sustentáveis.

A ideia é fazer um tour mensal, levando clientes, parceiros e candidatos da empresa para conhecer o projeto, tornando a própria sede “uma atração”, mostrando instalação, marca, história produtos e filosofia. Em uma das salas, a empresa mostrará um grande painel, que identificará onde está cada colaborador da empresa em tempo real, a partir de câmeras, e números sobre a política de trabalho remoto, como emails trocados e interações.

Apesar de os funcionários trabalharem de quaquer lugar, uma parte deles continuará na sede da empresa. Serão os que fazem parte da mesa de operações da instituição financeira, por motivos de segurança.

Segundo introdução assinada pelo CEO Guilherme Benchimol, a pandemia trouxe aprendizados e mudou a forma como a empresa vê o futuro do trabalho de forma drástica. “Vimos nossas equipes se unirem de suas casas para manter a empresa avançando. Estamos certos de que tudo o que passamos influenciará nossas decisões nos próximos meses e anos”.

Para ele, “trabalhar a partir de qualquer lugar é ressignificar como priorizamos o nosso tempo.

É nos desconectarmos dos nossos antigos horários e do estresse associado a eles”.

“Passamos a nos perguntar: e se pudéssemos ter em casa infraestrutura igual ou melhor que a do escritório? E se promovêssemos interações sociais ainda mais fortes do que as que tínhamos antes?

E se potencializássemos o desenvolvimento dos mais juniores nesse formato? E se transformássemos a XP em um estilo de vida, um estado de espírito, atingindo níveis de engajamento nunca pensados até então? E se reinventássemos o nosso escritório para receber todos os stakeholders com experiências

nunca antes imaginadas?”.

Contudo, no documento, a corretora ressalta que o projeto ainda é uma “peça de ficção”, e não um compromisso com colaboradores. Ao final do documento, a instituição financeira pede a opinião de cada funcionário sobre o projeto e tema.