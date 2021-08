VTEX abre programa global de trainee com formação em comércio digital

A VTEX, plataforma de comércio digital, abre inscrições nesta terça-feira, 24, para o Digital Commerce Specialist (DCS), seu programa de trainee com formação em comércio digital.

O objetivo do programa é preparar os futuros líderes da companhia seguindo a estratégia de expansão global do negócio.

Dessa forma, podem se inscrever recém-formados e estudantes no ano final de qualquer curso e que sejam residentes na Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, México, Romênia e Singapura.

Segundo a líder do programa DCS, Maria Curvello, a capacitação faz parte de uma visão a longo prazo da empresa, que vê o segmento como multidisciplinar para iniciar uma carreira de comércio digital e tecnologia.

“Com experiências práticas, mentoria e processo de aprendizagem customizado, aceleramos a formação desses profissionais e desenvolvemos líderes em escala global”, explica a líder.

O trainee tem duração de dois anos, com uma bolsa, contrato CLT e trabalho em período integral. Durante o período, todos passarão por módulos de aprendizagem desenvolvidos pelo European Institute of Commerce Management.

A capacitação dará ao profissional a capacidade de atuar em desenvolvimento de negócios e produtos, customer experience, marketing digital e growth operations.

No dia 25 de agosto, a VTEX vai transmitir em seu site um webninar para os candidatos do Brasil que queiram saber mais detalhes do programa.

As inscrições ficam abertas até o dia 12 de setembro pelo site.