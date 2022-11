Vou trabalhar na emenda do feriado da Proclamação da República, tenho direito a folga?

A mesma regra não se aplica, porém, ao dia 15 de novembro, considerado feriado nacional. De acordo com Mascaro, essas datas são consideradas dia de descanso do trabalhador e, se trabalhadas, a empresa deve pagar o valor do dia de serviço em dobro.

Contudo, embora os dias de feriados sejam definidos pela lei como descanso, a Justiça do Trabalho admite que quaisquer deles possam ser trabalhados, desde que haja folga em outro dia. Em outras palavras, desde que haja a devida compensação.

Por exemplo, um feriado que caia na quinta-feira pode ser trabalhado e ser concedido um dia de folga na sexta-feira subsequente. Neste caso não há necessidade de pagamento do dia trabalhado em dobro.

