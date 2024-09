Primeira edição do Senior RH Brasil, em SP, terá trilhas de conteúdo para C-levels e líderes de RH

Uma das principais provedoras de tecnologia para gestão de pessoas da América Latina, a Senior Sistemas anuncia a primeira edição do Senior RH Brasil.

O evento será realizado no dia 17 de outubro, no hotel Grand Hyatt São Paulo, com conteúdo exclusivo para líderes de RH e C-levels de médias e grandes empresas.

O Senior RH Brasil será dedicado a apresentar temas e vivências práticas relacionadas aos desafios e potenciais de desenvolvimento dos tomadores de decisão.

O encontro será 100% presencial e terá plenária de abertura às 14 horas, com palestra de Arthur Igreja, uma das maiores referências em tecnologia e inovação no país, autor de best-sellers e três vezes palestrante TEDx no Brasil e em outros países.

Outro destaque é a participação de Max Gehringer, autor de mais de 20 livros e comentarista da Rádio CBN e do programa Fantástico, que fará a palestra de encerramento do evento.

Haverá ainda palestra para debater Gestão de Crise, mostrando como as lideranças de pessoas podem ser fundamentais para o acolhimento do time frente a questões atípicas.

O cuidado com a saúde mental e o equilíbrio emocional dos C-levels também será foco das palestras e debates. Estudos do Gartner mostram que ao menos 75% dos gestores empresariais se sentem sobrecarregados, e 77% dos líderes de RH dizem que seus colaboradores estão se sentindo cansados.

O conteúdo será liderado por Luiz Gaziri, considerado o maior especialista em comportamento humano do Brasil.

De líder para líder

Além das plenárias principais, o Senior RH Brasil terá o bate-papo ‘De líder para líder’, com cases de quatro grandes empresas brasileiras, e duas trilhas do conhecimento: uma dedicada à gestão de pessoas, com discussões sobre temas como diversidade e inclusão e saúde emocional, e outra voltada para tecnologia aplicada ao RH, abordando tópicos como Inteligência Artificial e os impactos da internacionalização de companhias brasileiras nos processos de gestão.

Jean Paul Vieira, Diretor de Marketing e Produto na Senior, destaca a relevância do evento para apoiar gestores e C-levels, que precisam liderar pessoas no dia a dia das suas organizações.

"A Senior sempre se posicionou como referência não só em tecnologia, mas como conselheira de seus clientes, proporcionando insights que realmente fazem a diferença", diz Vieira. "No Senior RH Brasil, nossa missão é entregar mais do que novidades tecnológicas, queremos oferecer conhecimento para que líderes tomem decisões mais estratégicas e se antecipem às tendências do setor."

Outros palestrantes já confirmados na primeira edição do Senior RH Brasil são: Vetusa Pereira, especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão, que atua com o tema na The Heineken Company; e Hugo Azevedo: CEO da HopAI, empresa especialista em soluções de Inteligência Artificial.

Tendências globais

Jessica Ariane Bartozewiz e Juliana Maria da Silva, heads de produto do HCM da Senior — solução de RH que impacta a rotina de mais de 11 milhões de trabalhadores no Brasil —, vão compartilhar informações em primeira mão com o melhor dos debates do HR Technology Conference & Exposition, que acontece entre os dias 24 e 26 de setembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O HR Tech 2024 é o maior congresso de Gestão de Pessoas do mundo e conecta profissionais de RH aos principais temas e tendências para a gestão de pessoas.

Neste ano, o evento internacional vai reunir grandes nomes do setor, como Josh Bersing, autor, educador e líder de pensamento com foco no mercado global de talentos e nos desafios e tendências que impactam as forças de trabalho empresariais ao redor do mundo. As especialistas da Senior vão marcar presença no HR Tech e trarão os principais destaques da edição 2024 para o Senior RH Brasil.

"O Senior RH Brasil nos permite estar mais próximos dos nossos clientes e parceiros, promovendo debates essenciais para a gestão de pessoas na América Latina. Queremos ir além de sermos provedores de tecnologia, nos consolidando como parceiros de negócios, debatendo temas que impactam diretamente o dia a dia dos RHs e líderes empresariais", diz Jessica Ariane.

"E poder compartilhar o aprendizado que teremos em uma das maiores conferências globais do segmento, é significativo para alcançar os resultados que desejamos."

Durante o Senior RH Brasil 2024, a diretora de pessoas e organização da Senior, Jussara Dutra, que estará em Paris, na França, para participar da Unleash World, uma das mais influentes conferências e exposições de RH do mundo, também fará uma participação por meio de videoconferência.

Com um foco estratégico em inovação, conexão e transformação, o Senior RH Brasil será uma oportunidade única para que líderes de mercado discutam o futuro da gestão de pessoas e compartilhem experiências que irão moldar os próximos passos do setor no Brasil e na América Latina. Haverá coffee break e happy hour, permitindo a geração de networking entre os participantes.

As inscrições já estão abertas, e os interessados podem garantir sua credencial no site oficial do evento.

O Senior RH Brasil tem apoio da EXAME e patrocínio da Oracle, BTG Pactual, Wiipo, Konviva, XPlatform e JobConvo.

Leitores da EXAME têm desconto de 10%. Para isso, use o voucher EXAMEpromo10Off.