Elon Musk: como CEO do Twitter, ele demitiu pessoal à noite e por e-mail. Há algo a aprender disso?

Mesmo antes que o bilionário Elon Musk concluísse a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares no final de outubro, não faltava rumores de que o excêntrico fundador da Tesla tinha planos de realizar uma demissão em massa na rede social.

Algo que, de fato, começou a se tornar realidade na última sexta-feira, quando cerca de 3,7 mil pessoas foram desligadas do Twitter, incluindo trabalhadores do escritório no Brasil. Desde então, não faltam relatos de funcionários pegos de surpresa ou incomodados com o tratamento que receberam da rede social no momento da despedida.

O engenheiro de software, Jaseem Abid, publicou um tuíte dizendo ter sido demitido pelo Twitter “enquanto dormia”. Segundo o relato, o profissional acordou na manhã de sexta-feira, 4, e percebeu que estava com acessos cortados ao e-mail corporativo e Slack. O e-mail formal comunicando a demissão de Abid viria horas depois.

Got fired without even a confirmation email while sleeping? There is always a new low. #twitter

Woke up to no slack/gmail/office access and laptop remotely wiped out.

Outro profissional, dessa vez um membro do time de parcerias do escritório de Londres, Chris Younie, também relatou ter descoberto que havia sido demitido após perceber que o acesso ao seu laptop corporativo havia sido bloqueado.

Well this isn’t looking promising. Can’t log into emails. Mac wont turn on.

But so grateful this is happening at 3am. Really appreciate the thoughtfulness on the timing front guys.

Meanwhile to everyone else at Twitter, you’re the best ❤️ #OneTeam pic.twitter.com/iWyAPeURcm

