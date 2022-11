Veirano Advogados está com vagas de estágio exclusivas para pessoas negras

O escritório de direito Veirano Advogados está com vagas abertas para um programa de estágio exclusivo para pessoas negras. É a primeira vez que o escritório, fundado em 1972, abre um programa de recrutamento com vagas afirmativas.

LEIA TAMBÉM:

O escritório possui oportunidades em suas áreas de práticas nos escritórios do Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

A iniciativa é o pontapé inicial do Veirano Multiplica, programa desenvolvido pelo escritório para contratação de talentos com foco em profissionais negros (as), LGBT+, pessoas com deficiência, 50+, entre outros.

Que pode se inscrever no Programa de Estágio do Veirano Advogados?

O programa é destinado a alunos de graduação do curso de Direito que estejam no terceiro ou quarto anos. É necessário estar disponível para estágio semanal de 30 horas no modelo híbrido. Todo o processo de seleção será feito on-line.

Durante o programa, os estagiários passam por etapas de treinamento e desenvolvimento que incluem: apresentação de diferentes áreas de prática, encontro com sócios, palestras, julgamento simulado, mentoria e avaliação de desempenho.

Entre os benefícios, o Veirano oferece bolsa-auxílio, bolsa de estudos para o idioma inglês, auxílio-transporte, auxílio refeição e seguro de vida, além de Gympass e ajuda de custo para trabalho remoto.

Como se inscrever no Programa de Estágio do Veirano Advogados?

As inscrições podem ser feitas até 21 de novembro por meio do site dedicado ao programa.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.