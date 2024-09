Essas empresas buscam por profissionais que possam trabalhar home office. Veja os requisitos

Muitas empresas estão voltando ao regime de trabalho presencial. O CEO da Amazon, Andy Jassy, por exemplo, anunciou na última semana algumas mudanças internacionais, como o retorno presencial de todos os funcionários.

Na contramão dessa nova onda do presencial, algumas empresas estão mantendo cargos no home office. Se você busca trabalhar de casa ou até de outro país, veja a lista das companhias que estão com vagas remotas.

Vagas nacionais

Anota Aí

A Anota AI é uma plataforma de automação de pedidos para restaurantes, integrando serviços como pedidos via WhatsApp, construção de cardápios digitais e gerenciamento de entregas. A solução oferece aos estabelecimentos maior controle sobre seus pedidos e comunicação com clientes, facilitando o fluxo de operações e aumentando a eficiência.

Entre os benefícios oferecidos estão um ambiente flexível e colaborativo, apoio ao desenvolvimento profissional, vale-alimentação, planos de saúde e participação nos lucros.

Inscrição: Veja as vagas na área de vendas e tecnologia no site Remotar.

Luizalabs

Utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada ao cliente. Este é o objetivo do Luizalabs, a área de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza voltado à criação de produtos e serviços para o varejo.

Focado na criação de produtos e serviços inovadores para o varejo, a Luizalabs desenvolve soluções que transformam a jornada de compra, tornando-a mais ágil e personalizada.

A empresa valoriza o bem-estar de seus funcionários, oferecendo benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição / alimentação, previdência privada, entre outros. Além disso, a Luizalabs incentiva o desenvolvimento profissional e pessoal de sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e criativo onde novas ideias são sempre bem-vindas.

Inscrição: Veja as vagas abertas para o time de Tecnologia na página de vagas da Luizalabs.

RD Station

A RD Station é uma empresa de desenvolvimento de software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Sua plataforma de automação de marketing e vendas soma 50.000 clientes em mais de 40 países.

A empresa aposta na autonomia e liberdade do time, por isso oferece modalidades de trabalho 100% remoto, presencialmente em Florianópolis ou ainda o trabalho híbrido.

Inscrição: Veja as vagas para diversas áreas e senioridades no site da Remotar.

Sicredi

Com mais de 4,6 milhões de associados, o banco Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que atua em território nacional para atender pessoas físicas e jurídicas. São mais de 300 produtos e serviços financeiros focados nos cooperados, suas empresas e até mesmo no agronegócio que, ao criarem suas contas no banco Sicredi, estão comprando uma cota da cooperativa.

A empresa, que adotou o trabalho remoto para a área Tech, contrata na modalidade CLT e oferece diversos benefícios, como 14º e 15º salários fixos, participação nos lucros, diversos tipos de auxílio, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas home office disponíveis na página de vagas da Sicredi.

Tractian

A Tractian é uma empresa de tecnologia que atua no monitoramento de possíveis falhas no sistema de produção por meio de inteligência artificial, o que ajuda fábricas a economizar até 30% do orçamento de manutenção com a contratação dos serviços. A startup, que recebeu um aporte no último mês de agosto de R$ 230 milhões, possui escritórios em São Paulo, Atlanta (Estados Unidos) e Cidade do México (México), mas para a maioria das posições ela oferece a modalidade 100% remota.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

Vagas internacionais

Athyna

A Athyna é uma empresa focada em recrutamento remoto, conectando talentos a empresas globais que buscam equipes distribuídas. Com uma abordagem voltada para a sustentabilidade e inclusão, a Athyna atua em diferentes setores, ajudando organizações a montar equipes diversificadas e eficazes.

Os funcionários da Athyna desfrutam de benefícios como trabalho 100% remoto, horários flexíveis, suporte ao desenvolvimento profissional, e um ambiente de trabalho internacional e inclusivo.

Inscrição: Veja os requisitos para as vagas remotas no site da Remotar.

Avenue Code

A Avenue Code é especialista em soluções web, automação de infraestrutura, desenvolvimento mobile, DevOps, sistemas de back-end e integração corporativa. A empresa possui operações nos EUA, Brasil, Portugal, Canadá e Holanda, e conta com aproximadamente 1.000 profissionais distribuídos para trabalhar no desenvolvimento de soluções altamente customizadas para seus clientes.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

Wishpond

A Wishpond é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de marketing digital para pequenas e médias empresas. Ela oferece uma plataforma completa que inclui ferramentas para automação de marketing, criação de landing pages, e gestão de leads, ajudando negócios a atrair e converter clientes online.

A empresa tem atuação 100% remota e conta com um time distribuído, atuando em diversas partes do mundo.

Inscrição: Veja as posições remotas abertas em Marketing na página de vagas da Wishpond.