Papel e caneta: principal nome da IA, Sam Altman revela método para se organizar no trabalho

Sam Altman, CEO da OpenAI, é amplamente reconhecido como um dos principais nomes no desenvolvimento de inteligência artificial, uma área que está mudando drasticamente a relação das pessoas com o trabalho, a comunicação e a escrita. No entanto, quando se trata de organizar suas próprias ideias e compromissos, Altman segue um caminho inesperado, preferindo o tradicional papel e caneta em vez de usar dispositivos eletrônicos avançados. As informações são da QZ.

Durante uma entrevista ao podcast "How I Write", apresentado por David Perell, Altman detalhou como gerencia suas anotações de forma simples, mas eficaz. Ele evita cadernos digitais ou aplicativos sofisticados, optando por cadernos de espiral, que considera mais funcionais para seu método de trabalho. Segundo o executivo, os cadernos de espiral são ideais porque permitem arrancar páginas facilmente, algo essencial para a maneira como ele organiza suas ideias.

Para Altman, a praticidade é o que define sua escolha. Ele prefere cadernos pequenos o suficiente para caber no bolso e com capas duras, garantindo durabilidade e flexibilidade no uso. “É importante que o caderno fique aberto sobre a mesa e seja fácil de manusear”, disse Altman durante a entrevista.

O poder das páginas arrancadas

Uma característica central do método de Altman é a capacidade de remover as páginas conforme ele vai finalizando suas tarefas ou anotando novas informações. Ele explica que frequentemente arranca várias páginas ao mesmo tempo, espalhando-as no chão ou na mesa, o que facilita o acesso visual a todas as informações ao mesmo tempo. "Dessa forma, posso visualizar tudo de maneira ampla, sem ficar preso a uma sequência linear de anotações", afirmou.

Além disso, ele enfatiza o prazer de literalmente "rasgar" suas anotações quando uma tarefa é concluída, usando essa prática como um mecanismo visual e físico de progresso. Isso lhe permite, de forma mais concreta, gerenciar o volume de trabalho e organizar suas prioridades de maneira mais clara e tangível.

Esse método, que pode parecer antiquado para muitos, é essencial para o ritmo acelerado de um CEO que está à frente de uma das empresas mais inovadoras do mundo. A capacidade de olhar várias páginas ao mesmo tempo, reorganizá-las fisicamente e descartá-las quando não são mais necessárias proporciona a Altman um nível de clareza que ferramentas digitais não conseguem replicar com a mesma simplicidade.

Preferências de caneta e caderno

Para Altman, a escolha dos materiais também faz diferença. Ele menciona que prefere a caneta Uni-Ball Micro 0.5 e uma caneta da marca Muji com tinta azul escura. A combinação dessas ferramentas simples com cadernos compactos e duráveis é o que ajuda Altman a manter sua rotina de anotações prática e eficiente.

O CEO da OpenAI também explicou que sua casa frequentemente fica cheia de pedaços de papel espalhados, resultado de seu método de anotações intensivo. Esse sistema, embora rudimentar para alguns, reflete sua abordagem pragmática e orientada para resultados, mesmo em meio à complexidade da liderança de uma gigante de tecnologia.