Votorantim está com vagas abertas para trainees; saiba como se inscrever

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, inicia hoje, dia 5 de setembro, a seleção para o Programa de Trainee 2023.

VEJA TAMBÉM:

O processo oferece sete vagas nas áreas de operações, vendas, concreto, logística, tesouraria, recursos humanos e na Verdera (unidade de gestão de resíduos da companhia). A intenção da empresa é que as pessoas selecionadas sejam contratadas nessas áreas ao final do programa.

Realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta talentos com o mercado de trabalho, o programa ficará com as inscrições abertas até 6 de outubro de 2022.

Para se inscrever no Programa de Trainee 2023 da Votorantim Cimentos é necessário ter, no máximo, três anos de formação, mobilidade nacional e – por se tratar de oportunidades específicas - graduação em algum dos cursos indicados para a vaga escolhida.

O processo não delimita universidade, região de procedência ou idade das candidatas e candidatos.

“Em nosso Programa de Trainee 2023, procuramos por pessoas que reflitam o nosso jeito de ser ético e humano, de fazer com junto com excelência e de ir além com coragem para transformar. Convidamos os candidatos e as candidatas a construírem um novo amanhã conosco, ampliando nossos horizontes e encontrando novas soluções sustentáveis para a indústria de materiais de construção”, afirma Thatiana Soto Riva, Gerente Geral de Desenvolvimento Organizacional Global da Votorantim Cimentos.

O Programa de Trainee 2023 da Votorantim Cimentos tem duração de 16 meses, com início em janeiro de 2023. As pessoas selecionadas vão atuar na área para a qual foram aprovadas com a realização de projetos específicos e job rotation em áreas correlatas. Em paralelo aos projetos, também participarão de sessões de mentoria com Lideranças e do programa de desenvolvimento de talentos internos de todas as empresas investidas da holding Votorantim S.A., com três semanas de formação e desenvolvimento de projetos.

Como se inscrever no trainee da Votorantim

Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial do programa. As inscrições estão abertas até dia 6 de outubro.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.