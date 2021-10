Você: aprenda esta lição de inglês com a série da Netflix

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Hey YOU!

Estreou recentemente na Netflix a terceira temporada de YOU (na tradução para o português, Você), um suspense que, depois de começar, você só consegue assistir maratonando.

Se você já viu as duas primeiras temporadas, sabe que Joe tem um padrão de “se apaixonar” e perseguir a pessoa de quem ele gosta. A questão é que ele não vê limites entre certo e errado para conseguir o que quer, e isso sempre acaba numa combinação mortal.

Dessa vez, Joe vai se tornar pai e tentar ser uma boa pessoa com a Love. Os dois se mudaram para os subúrbios e vão conviver com muitas famílias...Será que eles têm chance de ser pessoas melhores? Aí você precisa assistir para descobrir.

You é uma ótima escolha para estudar inglês, a voz grave de Penn Badgley é muito clara para que você se arrisque mais e treine seu Listening. Você pode aprender muitas expressões do cotidiano nas interações que eles têm com os vizinhos também.

Assista ao trailer para saber mais sobre a terceira temporada:

Agora, vamos aproveitar o conteúdo da série para uma revisão de comparativos. Tente completar as afirmações a seguir sobre Joe e Love:

Joe is __ _____ ___ Love. You can’t trust any of them. (crazy, igualdade) Joe is ___ ___ in the 3rd season than in the previous ones. (unstable) Love seems to be ___ ___ when she’s looking after her baby. However, that’s not true. (disturbed, inferioridade) They’re living ___ ___ than they used to live in the previous season. (far) They’re ___ ___ any married couple that you have probably seen in a TV show. (bad) Joe and Love’s neighbors have to be ___ ___ than they can imagine. (careful) Someone needs to save that baby ___ ___ ___ possible. (soon)

E aí, conseguiu completar? Vamos revisar alguns pontos gerais antes de conferir as respostas:

Comparativos de palavras mais curtas terminam em ER

Se terminados em consoante + y, o y é trocado por IER

Comparativos de palavras de 2 sílabas ou mais começam com a palavra MORE e não levam ER

Comparativos de igualdade trazem a expressão as...as com o adjetivo no meio

Comparativos de inferioridade são formados com a palavra less

Os principais irregulares são: good/better, bad/worse, far/farther, further

Lembrava de tudo? Agora confira as respostas:

as crazy as more unstable less disturbed farther worse than more careful as soon as

Lembre-se que você sempre pode estudar de forma divertida incluindo os assuntos que estão em alta ou que mais gosta!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

