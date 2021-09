Versatilidade: a habilidade para criar uma carreira à prova de futuro

Não é só com novas profissões e habilidades digitais que os profissionais precisam se preocupar para o futuro do trabalho. Para manter a empregabilidade, será necessário ter uma nova mentalidade para pensar na sua carreira do futuro.

“Quando falamos de competências do futuro, tem muito que não sabemos. Se soubéssemos, já estávamos dominando. Mas o futuro é algo inédito e que a única certeza que temos é a mudança vem”, fala Marcelo Nobrega, novo business developer da consultoria da Falconi.

Sua missão no novo cargo será trazer inovação e tecnologia para as soluções de Recursos Humanos. E onde ele aprendeu sobre isso? Curiosamente, não foi na sua passagem como diretor do Arcos Dourados no Brasil ou nas experiências de anos que acumula em indústrias de aviação ou bens de consumo.

Na verdade, ele resolveu virar estagiário dentro das startups que começou a investir.

“Eu passei uma semana em cada startup trabalhando como estagiário dos CEOs. Eu busquei participar de coisas que nunca tinha feito ainda e isso me levou a experimentar cada vez mais. Eu saí de uma rota que seria normal para um profissional de RH, como headhunter, coach ou consultor, e me encontrei na tecnologia”, afirma.

Em toda sua história, o executivo destaca que o maior aprendizado que pode dar para quem quer ter uma carreira à prova de futuro é a versatilidade.

“Acho necessário reconhecer que o momento é novo e que a fórmula do sucesso do passado não vai funcionar mais. Então, não devo insistir em fazer as mesmas coisas, é necessário sempre pensar que o desafio a superar é algo novo”, diz.

Ele dá como exemplo as experiências cotidianas para construir um pensamento versátil: não tire férias sempre nos mesmos lugares, não coma sempre nos mesmos restaurantes e não mantenha sempre a mesma rota para o trabalho.

Segundo Nóbrega, é necessário ir aumento seu apetite para a mudança.

“É um ciclo virtuoso. A cada nova situação seu repertório fica mais amplo. Você supera um desafio, isso te anima ou cria resiliência se errar. Você ganha apetite para o risco e a curiosidade aumenta. Então você testa novamente e aprende mais”, afirma.

Carreira mosaico

No novo episódio do Entre Trampos e Barrancos, a futurista e empreendedora Elatia Abate fala sobre o conceito da “carreira mosaico”.

No passado, a carreira era pensada em escada ou bloco. Ela explica que a carreira era pensada com a pergunta: o que posso fazer com o que sei e com aquilo que já fiz?

Para a futurista, existem alguns problemas nesse modelo: primeiro, ele é pouco resistente a mudanças do mercado e tecnológicas; segundo, essa maneira de pensar torna difícil a realização pessoal e felicidade no trabalho.

“A ‘carreira mosaico’ é baseada e ancorada nas perguntas: o que eu quero fazer? Qual o impacto que quero ter no mundo? Você fica a sua bandeira de acordo com as coisas que valoriza”, afirma a especialista.

Para ter uma carreira à prova de futuro, Elatia recomenda focar em coisas que você valoriza e que consegue carregar com você em qualquer indústria e em qualquer tipo de emprego.

O elemento da versatilidade é importante para desenhar sua carreira em cenários incertos, pois abre caminho para a curiosidade e experimentação.

Assim, ao colocar um objetivo de carreira, os profissionais precisam experimentar diferentes caminhos para chegar lá e estar abertos para enxergar oportunidades ao longo do trajeto.

Elatia coloca como exemplo sua experiência antes do empreendedorismo. Quando era diretora global da área de recrutamento da AB Inbev, ela percebeu que parte da sua missão era definir e desenhar a marca empregadora. E isso envolvia competências de marketing.

Sua solução foi seguir a curiosidade sobre o tema e colocar o “chapéu” da equipe de marketing para aprender os conceitos que precisaria.

“Você traz um fio de experiências passadas para aplicar no aqui, no agora e no futuro. Isso te dá flexibilidade", diz ela.

