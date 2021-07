EXAME lança programa de educação continuada em parceria com FRST Falconi

Pela primeira vez, a EXAME Academy, plataforma de educação da EXAME, se juntou com a FRST Falconi (fala-se First), aceleradora de pessoas e learning tech (empresa de educação & tecnologia) criada por uma das maiores empresas de consultoria de gestão do Brasil. A parceria deu origem ao Programa Líderes do Agora.

Por meio da educação continuada, o curso torna líderes agentes de soluções de problemas, mesmo em meio a velocidade de transformações do mercado. O programa terá início em agosto e serão seis semanas de aulas divididas nos seguintes pilares: conhecimento aplicado, colaboração e prática.

Seja um líder do agora. Cadastre-se para ter acesso em primeira mão à pré-venda exclusiva do programa.

Por que participar do Programa Líderes do Agora?

Em um ambiente corporativo cada vez mais competitivo, profissionais que se preocupam com a educação continuada podem ter maior destaque no mercado de trabalho.

Os participantes terão acesso a conteúdos relacionados a Liderança, Mindset de Inovação e Gestão para Resultados. E poderão desenvolver as cinco competências essenciais para a liderança atual:

pensamento sistêmico;

protagonismo;

gestão de resultados;

mindset de inovação;

cultura e hábitos de aprendizagem.

“Queremos ajudar o profissional a estar apto a resolver problemas dentro da sua área de atuação”, explica Pedro Thompson, CEO da EXAME. Juliana Scarpa, CEO da FRST Falconi, afirma que o objetivo é preparar líderes que sejam protagonistas do futuro. “O Programa Líderes do Agora quer preparar as lideranças não somente para os dias de hoje, mas para os desafios do futuro”, explica.

“Vamos trazer um conteúdo prático que permita ao aluno entender o que transforma o mercado diariamente e, dessa forma, formá-lo para que faça parte dessa mudança, criando, inclusive, futuros mais desejados no papel de protagonista”, finaliza Scarpa. Após concluir o programa, o líder será certificado pela FRST Falconi.

Receba as condições especiais do pré-lançamento, conteúdos e insights diários sobre liderança.