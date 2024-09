Veja 7 dicas para aprender inglês sem perder sua saúde mental

1/10 CUPERTINO, CA - SEPTEMBER 12: Tim Cook opens the Apple's annual product launch, Wednesday, Sept. 12, 2018, at company headquarters in Cupertino, Calif. (Karl Mondon/Digital First Media/The Mercury News via Getty Images) (1º: Tim Cook, CEO, da Apple, com um valor de mercado de US$ 3.448.906.437)

2/10 Jen-Hsun Huang: CEO da Nvidia (2º: Jen-Hsun Huang, CEO da Nvidia, com um valor de mercado de US$ 3.182.502.000)

3/10 Satya Nadella, da Microsoft (3º: Satya Nadella, CEO da Microsoft, com um valor de mercado de US$ 3.098.016.067)

4/10 SAN FRANCISCO, CA - MAY 28: Google senior vice president of product Sundar Pichai delivers the keynote address during the 2015 Google I/O conference on May 28, 2015 in San Francisco, California. The annual Google I/O conference runs through May 29. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) (4º: Sundar Pichai, CEO da Alphabet, com um valor de mercado de US$ 2.048.891.050)

5/10 Andy Jassy, chief executive officer of Amazon.Com Inc., during the GeekWire Summit in Seattle, Washington, U.S., on Tuesday, Oct. 5, 2021. The GeekWire Summit brings together business, tech and community leaders for discussions about the future. Photographer: David Ryder/Bloomberg via Getty Images (5º: Andy Jassy, CEO da Amazon, com um valor de mercado de US$ 1.858.135.161)

6/10 (6º: Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com um valor de mercado de US$ 1.335.743.246)

7/10 Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, tem fortuna de 137 bilhões de dólares em junho de 2024 (7º: Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com um valor de mercado de US$ 983.265.846)

8/10 CEO da Eli Lilly And Company: David A. Ricks (8º: David A. Ricks, CEO da Eli Lilly And Company, com valor de mercado de US$ 905.508.656)

9/10 CEO da Taiwan Semiconductor Manufacturing: C. C. Wei (9º: C. C. Wei, CEO da Taiwan Semiconductor Manufacturing, com valor de mercado de US$ 888.329.024)