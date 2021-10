Veja 7 cargos e profissões em alta na indústria

A recuperação gradual da indústria em meio à pandemia está refletindo na alta procura por talentos no mercado de trabalho. Os últimos 12 meses, segundo o IBGE, registram alta na produção industrial de 7,2% quando se faz a comparação entre o mesmo período imediatamente anterior, apesar da queda mês a mês — que envolveu o início e pior momento da pandemia.

Segundo levantamento do PageGroup, consultoria de recrutamento executivo especializado, a demanda por profissionais do setor industrial apresentou aumento de 54% de janeiro a setembro deste ano frente ao mesmo período de 2020.

Entre as posições mais procuradas para contratações estão a de especialista em pesquisa e desenvolvimento e supervisor de produção industrial.

Para chegar a essa lista, o PageGroup consulta permanentemente empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil. A partir dessa conversa e da consolidação dos processos de contratação em todos os níveis hierárquicos, os consultores analisam essas informações e as transformam em indicadores de desempenho para entenderem as demandas e necessidades do mercado.

Confira a lista dos cargos em alta divididos por regiões.

São Paulo

Especialista / coordenador de pesquisa e desenvolvimento

O que faz: é responsável por liderar todos os projetos de pesquisa de novos produtos e o desenvolvimento e melhoria contínua dos produtos existentes no portfólio. Além disso, é quem lidera o laboratório e trabalha com toda a parte de formulações.

Perfil da vaga: deve liderar projetos de pesquisa de novos produtos ou formulações e aperfeiçoar os produtos existentes com novas matérias-primas e aditivos. Além disso, é responsável pelos laboratórios, análises químicas, análises de estabilidade e de vida útil dos produtos. Muitas vezes, é o responsável por fazer a intermediação entre laboratório e times de produção. Indústrias químicas, alimentícias e agronegócios cresceram nos últimos 12 meses no Brasil, principalmente puxados pela exportação. Isso faz com que a busca por novos produtos seja uma demanda latente das empresas para atender às necessidades da sociedade e propor algo diferente, entregando maior valor agregado aos seus produtos. Por esse motivo, as cadeiras de especialista ou coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento têm crescido muito nos últimos meses.

Média salarial: de R$ 9 mil a R$ 15 mil

Gerente vacional de vendas B2B

O que faz: é responsável por difundir planos e metas definidos pela alta gestão da organização. Possui como principais interfaces o departamento de marketing e a alta diretoria. Quando olhamos para a indústria, identificamos profissionais com amplo conhecimento técnico do produto, além de boa capacidade de relacionamento e carreira sólida em vendas.

Perfil da vaga: será o grande elo entre a alta gestão e temperatura de mercado. Com o objetivo de atingir os resultados almejados pela organização, este profissional deverá não apenas motivar e acompanhar o time de gerentes regionais, vendedores e representantes, mas muitas vezes ser um dos principais interlocutores junto a grandes clientes e contratos. Possuirá também como principais atividades a gestão de lucros e perdas, acompanhamento do funil de vendas e planejamento estratégico comercial.

Média salarial: de R$ 17 mil a R$ 22 mil + pacote de comissão

Gerente de RH

O que faz: é responsável pelo capital humano das organizações, que vão de atividades desde a gestão de folha de pagamentos, relações sindicais, trabalhistas, gestão da área de segurança do trabalho até funções mais estratégicas ligadas ao desenvolvimento organizacional, treinamento, recrutamento, definição de plano de sucessão e liderança.

Perfil da vaga: perfil híbrido que consiga transitar bem dentro da indústria, em níveis operacionais e no chão de fábrica e ao mesmo tempo que circule bem em esferas mais estratégicas. O perfil de parceiro de negócio ainda é bem demandado, com interfaces com áreas especificas como vendas, marketing, finanças e operações.

Média salarial: de R$ 20 mil a R$ 25 mil

Região Sul

Coordenador de produção e processos

O que faz: gestão das atividades da área de produção, de forma a garantir a execução de acordo com volume, prazos e qualidade estabelecidos; análise do desempenho dos processos, identificando riscos/desvios operacionais e oportunidades de melhoria.

Perfil da vaga: profissional em crescente de carreira, normalmente já com alguma vivência em gestão de pessoas. Formação em engenharia, principalmente mecânica e de produção, ou curso técnico/administração, com formações posteriores em melhoria de processos e certificações relacionadas, principalmente em Lean. Perfil de liderança e influência, com habilidades analíticas e de resolução de problemas.

Média salarial: de R$ 7 mil a R$ 11 mil

Engenheiro de projetos

O que faz: gestão da despesa do capital da indústria; alinhamento entre as áreas internas, principalmente produção, processos e manutenção para a elaboração e condução de projetos.

Perfil da vaga: profissionais com formação técnica, normalmente em engenharia, e pós-graduação em gerenciamento de projetos. Esse profissional tem um perfil de liderança e influência, já que lidará com diversos stakeholders, mas não necessariamente a gestão formal de pessoas é um pré-requisito. Também são importantes habilidades de organização, visão de negócios e constante atualização em práticas ou inovações do mercado.

Média salarial: de R$ 9 mil a R$ 13 mil

Região Nordeste

Supervisor de produção industrial

O que faz: responsável por uma ou várias áreas de produção industrial, atua com gestão de pessoas e processos. É responsável por garantir o processo de fabricação e manutenção corretiva de seu turno, respeitando o plano de produção, alinhado com o cumprimento das metas de segurança e qualidade. É responsável por desenvolver e engajar a equipe, planejar e controlar indicadores da área, além de atuar com foco em melhoria.

Perfil da vaga: um supervisor de produção precisa ter experiência em gestão de processos industriais e melhoria contínua. Além disso, é um perfil com alta liderança, dinâmico e resiliente, com um forte viés para entrega de resultados e senso de urgência, precisa possuir bagagem em gestão de times e conseguir engajar e influenciar equipes. Experiência com metodologias de melhoria contínua são necessárias e possuir certificação em Lean Six Sigma é um diferencial.

Média salarial: de R$ 6 mil a R$ 9 mil

Rio de Janeiro

Coordenador de suprimentos Capex

O que faz: é responsável pela aquisição de equipamentos, materiais e serviços voltados para projetos de investimento. O profissional possui como principal interface o setor técnico e jurídico. É um profissional sênior, analítico, tem contato constante com o departamento corporativo da companhia e forte habilidade em negociação de contratos nacionais e internacionais.

Perfil da vaga: será responsável pela negociação com fornecedores, elaboração e controle dos contratos/aditivos visando garantir o desempenho e cumprimento das normas de sua área de atuação. Possui como principal responsabilidade garantir as melhores condições na contratação de serviços, materiais e aquisição de equipamentos, considerando três principais vertentes: preço, qualidade e prazo (prazo de entrega e prazo de pagamento). Será responsável pela análise e implementação de indicadores de sua área, além de assegurar se o andamento dos projetos está de acordo com o contrato.

Média salarial: de R$ 9 mil a R$ 17 mil

Supervisor de produção e manutenção

O que faz: é responsável pela manutenção e controle da produção da indústria. Engenheiro e técnico de manutenção elétrica, mecânica, metalúrgica e afins. É responsável por assegurar a promoção do foco no cliente na organização, garantindo que os processos internos da companhia entreguem as saídas pretendidas. Possui foco nos processos de produção, análise e tratamento de não conformidades por meio da implementação de ações corretivas e preventivas.

Perfil da vaga: atuação na operação de uma ou mais linhas de produção, sendo responsável pelo nível de produtividade das linhas e qualidade dos produtos entregues por meio do monitoramento de planilhas, gráficos e mapas de produção, atuando corretivamente nos desvios. É responsável pela supervisão e treinamento de grandes times industriais. Possui como escopo principal controlar fluxo de produção em função da programação de produção e manutenção.

Média salarial: de R$ 6 mil a R$ 12 mil