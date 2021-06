Estas são as lições de sucesso da primeira CEO negra dos EUA

Como primeira negra a sentar na cadeira de CEO de uma grande empresa nos Estados Unidos, Ursula Burns tem uma história única para contar de sua carreira até chegar à presidência da Xerox em 2009. E é isso e mais que ela promete em sua biografia “Where You Are Is Not Who You Are” (em inglês, Onde você está não é quem você é) lançada nesta terça-feira, 15, pela editora Amistad.

Como outras memórias de mulheres negras de destaque, a exemplo do Minha História, de Michelle Obama, o livro deve se tornar a nova leitura obrigatória para executivos e profissionais do mundo todo.

Além de relatar os obstáculos em sua carreira como mulher negra, o livro mostrará um ponto de vista único sobre negócios e o mundo corporativo americano - e ainda criticar a falta de representatividade no topo das empresas.

Para Burns, a reação ao cargo que conquistou em 2009 foi errada: “Deveria ser ‘como isso aconteceu? Como a Xerox produziu a primeira CEO afro-americana? Não histórias espetaculares intituladas ‘Meu deus, uma mulher negra de sucesso’”, escreve ela.

Ela acredita que as empresas devem fazer um trabalho melhor para promover diversidade. Entre as 500 maiores empresas listadas pela Fortune, apenas cinco possuem presidentes negros.

E embora 41 sejam presididas por mulheres, esse número ainda representa menos de 10%. Ao fazer a intersecção racial e de gênero, só resta 1.2% de mulheres negras no poder.

Ao jornal Wall Street Journal, ela dá a resposta sobre como foi a primeira a chegar ao cargo de CEO: a Xerox já havia colocado a diversidade como prioridade por mais de 50 anos antes dela ser promovida.

Em 1964, o fundador Joseph Wilson fez ações afirmativas para contratar negros, inclusive em cargos de cientistas e pesquisadores.

Filha de imigrantes panamenhos, ela se formou em engenharia mecânica na Universidade de Nova York e fez mestrado na Universidade de Columbia.

Burns entrou na empresa como estagiária de verão e passou 35 anos de sua carreira lá. Após deixar o cargo de CEO em 2016, ela hoje faz parte do conselho de empresas como a Uber e a Exxon e a instituição de educação MIT.

Em uma entrevista em 2011, Burns falou que sua maior fonte de inspiração e a razão de seu sucesso é sua mãe, Olga Racquel Burns. Ela diz que ajusta sua atitude ao pensar em qual seria a opinião da sua mãe sobre aquilo.

E a executiva destacou para a Entrepreneur alguns dos principais ensinamentos que sua mãe passou para ela que ajudaram a trilhar uma carreira de sucesso.

Veja as três lições para ter sucesso como Ursula Burns

“Se você tiver uma chance de falar, então fale”

Em 1990, Buns teve a oportunidade de ser assistente do executivo sênior da Xerox Wayland Hicks. E ela não desperdiçou o contato que teve com a alta liderança da empresa com quem seu chefe se encontrava frequentemente para colocar suas opiniões e criar conexões.

“Seu ambiente não define você”

Vindo de uma família de baixa renda, Burns não deixou de acreditar na sua capacidade de ter sucesso desde o início e ao longo de sua carreira. Qualquer a situação que estivesse, ela acredita que poderia ir além. Até o título de seu livro, “Onde você está não é quem você é” (tradução livre), mostra essa mentalidade.

“Deixe qualquer lugar um pouco melhor do que quando entrou”

Como líder, essa era a prática que destacava Burns dos demais. Ela era conhecida por ouvir seu time e promover soluções.

