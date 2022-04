Unicórnio MadeiraMadeira expande time e abre 25 vagas de estágio em tech

O unicórnio brasileiro MadeiraMadeira, uma das maiores lojas onlines especializas em móveis e produtos para casa do país, está em busca de estagiários para integrar seu time de tecnologia.

Em ampla expansão dos seus negócios, após adquirir a empresa argentina de montagem de móveis IguanaFix e receber um aporte de 190 milhões de dólares, a MadeiraMadeira agora foca em expandir seu time de funcionários.

Com exclusividade à EXAME, a empresa anuncia que está com 25 vagas de estágio em tecnologia abertas e espera que esses profissionais possam começar a atuar em junho deste ano.

O programa, direcionado para universitários, está com oportunidades para o setor tech em áreas como desenvolvimento, infraestrutura, dados, produtos e design, nos formatos presencial e remoto.

A empresa oferece benefícios como Vale Refeição e Alimentação, Plano de Saúde (sem coparticipação), Plano Odontológico (sem coparticipação), Seguro de Vida, Gympass, além facilidades como programa de vantagens com descontos em estabelecimentos, convênio com universidades e escolas, horário semi-flexível e Programa de Orientação Pessoal. A faixa salarial não foi informada.

A MadeiraMadeira já conta com mais de dois mil funcionários e hoje oferece site, aplicativo e lojas físicas em todo o Brasil, além de ser um marketplace.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever no programa através da página oficial da empresa no Gupy. As inscrições vão até o dia 20 de abril e o processo seletivo, que tem cinco etapas de duração, com entrevistas, dinâmicas em grupo e desafios online, dura até o dia 10 de maio.

