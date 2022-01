Uber vai contratar 70 profissionais em menos de um mês. Veja vagas

Em menos de um mês, a Uber quer preencher 70 vagas para o seu centro de tecnologia no Brasil. Para alcançar essa meta acelerada, a empresa vai realizar uma semana de recrutamento, que será a fase final do processo seletivo.

A segunda edição da “Engineering Hiring Week” acontece entre os dias 14 e 18 de fevereiro.

Profissionais de engenharia e desenvolvimento mobile Android e iOS de todo o Brasil podem se cadastrar no processo seletivo.

Antes do evento, serão realizadas duas etapas: entrevista com recrutador e o Pair Programming challenge, uma sessão de 1 hora para resolução de problema algorítmico.

Quem for selecionado vai receber um convite para a fase final, que terá mais duas entrevistas para avaliação de habilidades técnicas como arquitetura, programação e resolução de problemas.

Funcionários da Uber de todo o mundo vão participar dessa etapa de conversas. E a resposta sobre a vaga será dada após uma semana.

Os novos funcionários vão trabalhar na sede, o Uber Campus, com regime híbrido ou poderão ter elegibilidade para trabalho 100% remoto.

Rafael Pereira, head do centro de tecnologia da Uber no Brasil, explica que uma das características mais interessantes sobre as funções é sentir o impacto imediato dos produtos sendo desenvolvidos.

Embora o time esteja no Brasil, os projetos desenvolvidos no país têm aplicação global. Para saber mais sobre os projetos do centro de tecnologia, a empresa vai realizar um encontro online nesta quarta-feira, 26, às 18h. Confira no site.

Os interessados podem se inscrever pelo site.

