Twitter abre vagas de estágio e não pede inglês

O Twitter abre nesta segunda-feira, 25, as inscrições para seu programa de estágio 2022. São oito vagas para o escritório da rede social em São Paulo.

As vagas não tem restrições de cursos ou obrigatoriedade de inglês para os candidatos. Só é necessário estar cursando uma graduação no ensino superior e ter formação prevista para dezembro de 2023.

Segundo Gil Tomic, líder de recrutamento do Twitter para América Latina, o programa oferece uma jornada única de desenvolvimento em ambiente inclusivo e conectado a um propósito.

“Com times colaborativos, temos como principal objetivo proporcionar ambientes seguros para que os estagiários possam demonstrar sua autenticidade, contribuir com suas perspectivas e colaborar com nossa missão de servir à conversa pública”, afirma.

Todo o processo seletivo será virtual, com as etapas:

Entrevista com a Companhia de Estágios

Entrevista com o time de recrutamento do Twitter

Painel de negócio: preparo e apresentação de um estudo de caso e apresentações individuais

Entrevistas individuais com as áreas do Twitter

O início do estágio está previsto para janeiro de 2022. As inscrições vão até o dia 12 de novembro pelo site.

