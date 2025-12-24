Três formas de acabar com o 'ghostworking' e engajar de verdade sua equipe Gen Z

Você já ouviu falar em ghostworking? Essa é uma das maiores dores de cabeça que líderes vão enfrentar nos próximos anos, e ela já está aí, especialmente se sua equipe inclui profissionais da Geração Z.

O termo se refere ao ato de parecer ocupado e produtivo sem, de fato, estar trabalhando com foco. Segundo o relatório Ghostworking Report da Resume Now, mais da metade dos profissionais admite fazer isso regularmente.

Mas o dado mais preocupante é que 24,2% da Gen Z envia candidaturas a vagas durante o expediente — mais do que qualquer outra geração.

Isso não significa que esses jovens profissionais são preguiçosos ou descomprometidos. O que está em jogo é a forma como as empresas gerenciam, comunicam expectativas e lidam com estresse e propósito no ambiente de trabalho.

Para líderes que querem alta performance e execução com resultados reais, aqui vão três formas práticas de combater o ghostworking e transformar engajamento em entrega. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Foque em entregas, não em aparência de produtividade

Sabe aquele colaborador que parece exemplar porque fica até mais tarde, diz “sim” para tudo e está sempre online? Muitas vezes, ele está apenas tentando parecer produtivo — não necessariamente entregando valor real. A alta performance exige foco nas atividades certas, não em excesso de tarefas.

Como líder, seu papel é definir prioridades claras, delegar com estratégia e permitir que sua equipe diga “não” a funções que não trazem retorno significativo. Isso alinha foco e motivação, eliminando a cultura da “ocupação vazia”.

2. Crie segurança psicológica para falar sobre carga de trabalho

Ghostworking muitas vezes nasce do medo: medo de parecer improdutivo, medo de ser demitido, medo de não estar “à altura”. Criar um ambiente onde os profissionais podem dizer que estão sobrecarregados é essencial para que o time seja sincero e produtivo.

Estabeleça check-ins frequentes, incentive conversas francas e faça perguntas que mostrem real interesse, como:

"Tem algo atrapalhando seu desempenho?"

"Como posso te apoiar melhor nesse projeto?"

"Esse prazo está viável para você?"

Esse tipo de abertura cria confiança e dá autonomia para que cada um gerencie sua produtividade de forma mais saudável e eficiente.

3. Conecte cada tarefa ao propósito da empresa

A Geração Z é altamente movida por propósito. Se não entenderem o “porquê” de uma atividade, é mais fácil que caiam no piloto automático ou no ghostworking.

Por isso, ao delegar tarefas, vá além do briefing técnico e mostre o impacto daquela entrega na missão do time ou nos resultados da empresa.

Nem tudo vai parecer transformador, mas até mesmo o mais simples relatório pode ser parte de algo maior. Quando a equipe vê sentido no que faz, o engajamento se sustenta, mesmo nas rotinas mais operacionais.

