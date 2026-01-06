Transforme SP: o programa que une universitários e MEIs para impulsionar o empreendedorismo paulista

O Estado de São Paulo vive um cenário em que duas realidades se cruzam: a expansão do empreendedorismo e a urgência por formação prática dos jovens.

Ao mesmo tempo, milhões de microempreendedores enfrentam desafios estruturais — como acesso limitado a consultorias, tecnologia e redes de apoio — enquanto universitários buscam experiências reais para se preparar para o mercado.

É nesse encontro de necessidades que nasce o Transforme SP, programa socioeducacional da FEJESP (Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo), construído para fortalecer microempreendedores em situação de vulnerabilidade e desenvolver competências essenciais em jovens universitários.

O projeto se apoia em educação, inovação e empreendedorismo, contribuindo para a diversificação econômica do estado e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Em 2025, o programa ganhou um reforço estratégico ao firmar uma parceria com o Na Prática, ampliando o alcance das experiências formativas e a conexão entre juventude, mercado e impacto social.

Uma resposta ao cenário paulista: desafios reais, soluções práticas

Desde a pandemia, MEIs e pequenos negócios vêm enfrentando instabilidade acentuada: entre março e julho de 2020, 99,8% das empresas que fecharam eram MPEs ou MEIs, responsáveis por mais da metade das carteiras assinadas no país.

As dificuldades recaem especialmente sobre mulheres, pessoas negras e a comunidade LGBTQIAPN+, que têm menos acesso a crédito e consultorias qualificadas.

Paralelamente, a evasão do ensino superior também aumentou, enfraquecendo a formação de jovens em áreas estratégicas.

O Transforme SP surge para enfrentar esses dois problemas ao mesmo tempo:

Oferece consultorias personalizadas gratuitas a microempreendedores , realizadas por Empresas Juniores de todo o estado

Forma universitários com competências emergentes da nova economia , como gestão, vendas, processos e estratégia

Transforme SP

O papel das Empresas Juniores: impacto, vivência e formação prática

Com a participação de 216 Empresas Juniores e mais de 6 mil estudantes, a FEJESP transforma a vivência empresarial em um ativo de desenvolvimento. As consultorias — rápidas, objetivas e orientadas para resultados — ajudam MEIs a amadurecer seus negócios, enquanto fortalecem a autonomia, a capacidade analítica e a segurança dos universitários.

O Relatório de Impacto 2025, produzido pela FEJESP com apoio dos parceiros institucionais, mostra que:

A confiança dos microempreendedores em gerir seus negócios aumentou 11,4% ;

A confiança em finanças cresceu 14,7% ;

A segurança em vendas subiu 14,3% ;

O número de clientes dos MEIs aumentou 30,08% e o faturamento, 6,2% .

Para as EJs, o programa também foi formativo:

Aumento de 12,7% no faturamento

NPS de 9,1 e alta satisfação nas consultorias

Desenvolvimento de habilidades-chave como diagnóstico empresarial, comunicação e gestão de projetos

Parceria com o Na Prática: mais acesso, mais juventude, mais impacto

A parceria firmada este ano entre FEJESP e Na Prática fortalece ainda mais o ecossistema jovem de São Paulo.

"A iniciativa busca ampliar o acesso a formações de alta qualidade, conectando jovens talentos a ferramentas, conhecimentos e vivências alinhadas às demandas do mercado de trabalho" Paula Santos, Líder de Relações Institucionais e Governamentais da FEJESP

Com essa colaboração, o curso Carreira de Excelência do Na Prática, ganhou novas turmas em Campinas e São Carlos, facilitadas pela FEJESP, levando conteúdo e prática profissional diretamente para estudantes do interior e membros do Movimento Empresa Júnior.

Para a FEJESP, a presença de universitários nessas formações representa “um avanço estratégico na formação de jovens lideranças e no fortalecimento da empregabilidade no estado de São Paulo”.

A parceria reforça três pilares fundamentais:

Integrar universidade, mercado e juventude

Ampliar oportunidades reais de desenvolvimento profissional

Consolidar trajetórias mais sólidas e alinhadas às demandas do futuro

Transformando histórias, fortalecendo futuros

Depoimentos de microempreendedores e consultores confirmam a força do programa: aumento de renda, reorganização de processos, fortalecimento de marca, confiança renovada e desenvolvimento técnico avançado.

Do lado das EJs, o impacto é igualmente expressivo: novos modelos de projeto, mais robustez organizacional e a experiência de contribuir com problemas reais — exatamente o tipo de prática que diferencia jovens talentos no mercado.

Somando MEIs, universitários e consultores, o programa envolveu 67 participantes diretos e impactou indiretamente mais de 120 jovens, além de alcançar dezenas de empreendimentos locais.

Um ecossistema que cresce junto

Ao combinar formação prática para universitários, fortalecimento de pequenos negócios e um modelo de consultoria com impacto social mensurável, o Transforme SP se consolida como uma das iniciativas mais relevantes de educação empreendedora do estado.

A parceria com o Na Prática potencializa essa trajetória, ampliando o alcance da missão compartilhada de formar jovens protagonistas capazes de transformar realidades e impulsionar o desenvolvimento do estado de São Paulo.