Transforme seu estilo de liderança com quatro hábitos que geram valor, segundo executivo

Two couples of joyous young men and women carrying their laptops while walking to the workplace (Creative Credit/Getty Images)
Assistente de SEO
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h35.
Liderar não é impor controle, e sim inspirar confiança. O executivo Robert Dilenschneider, autor de Respect: How to Change the World One Interaction at a Time, mostra que o verdadeiro poder do líder está na influência, não no medo.
Para ele, respeito é o que sustenta resultados e constrói equipes comprometidas. As informações foram retiradas do site Inc.
Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui
A confiança não é um prêmio que se ganha com o tempo, mas a base de qualquer liderança sólida. Segundo Dilenschneider, líderes que escondem informações geram desconfiança, enquanto a transparência transmite segurança e promove alinhamento.
Explicar o “porquê” por trás das decisões aumenta o engajamento e evita mal-entendidos. A consistência e o tratamento justo também são essenciais para manter o respeito.
Carisma sem empatia cria distância. Demonstrar calor humano aproxima e estimula a colaboração. Pequenos gestos, como perguntar genuinamente sobre o bem-estar da equipe, agradecer antes de dar feedback e pausar antes de reagir, tornam o ambiente mais seguro e aberto. Liderar com humanidade não é sinal de fraqueza, e sim de inteligência emocional.
Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais
Poucos líderes realmente sabem ouvir. Escutar com atenção total faz com que as pessoas se sintam valorizadas e compartilhem informações importantes. Dilenschneider sugere uma técnica simples: esperar três segundos após o outro terminar de falar.
Esse silêncio convida à honestidade e evita decisões baseadas em suposições. Uma cultura forte começa com líderes que fazem as pessoas se sentirem seguras para falar.
Culturas respeitosas não surgem por acaso, são protegidas ativamente. Ignorar comportamentos inadequados mina a credibilidade da liderança.
Ao agir com firmeza e calma diante de atitudes desrespeitosas, o líder reforça os valores do grupo. “Cultura não se constrói com slogans, mas com ações consistentes”, afirma Dilenschneider.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.
Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.