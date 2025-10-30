Transforme seu estilo de liderança com quatro hábitos que geram valor, segundo executivo

Liderar não é impor controle, e sim inspirar confiança. O executivo Robert Dilenschneider, autor de Respect: How to Change the World One Interaction at a Time, mostra que o verdadeiro poder do líder está na influência, não no medo.

Para ele, respeito é o que sustenta resultados e constrói equipes comprometidas. As informações foram retiradas do site Inc.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

1. Confiança vem primeiro, não por último

A confiança não é um prêmio que se ganha com o tempo, mas a base de qualquer liderança sólida. Segundo Dilenschneider, líderes que escondem informações geram desconfiança, enquanto a transparência transmite segurança e promove alinhamento.

Explicar o “porquê” por trás das decisões aumenta o engajamento e evita mal-entendidos. A consistência e o tratamento justo também são essenciais para manter o respeito.

2. Calor humano abre portas que a força não abre

Carisma sem empatia cria distância. Demonstrar calor humano aproxima e estimula a colaboração. Pequenos gestos, como perguntar genuinamente sobre o bem-estar da equipe, agradecer antes de dar feedback e pausar antes de reagir, tornam o ambiente mais seguro e aberto. Liderar com humanidade não é sinal de fraqueza, e sim de inteligência emocional.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

3. Ouvir é uma estratégia poderosa

Poucos líderes realmente sabem ouvir. Escutar com atenção total faz com que as pessoas se sintam valorizadas e compartilhem informações importantes. Dilenschneider sugere uma técnica simples: esperar três segundos após o outro terminar de falar.

Esse silêncio convida à honestidade e evita decisões baseadas em suposições. Uma cultura forte começa com líderes que fazem as pessoas se sentirem seguras para falar.

4. Defenda a cultura da empresa em voz alta

Culturas respeitosas não surgem por acaso, são protegidas ativamente. Ignorar comportamentos inadequados mina a credibilidade da liderança.

Ao agir com firmeza e calma diante de atitudes desrespeitosas, o líder reforça os valores do grupo. “Cultura não se constrói com slogans, mas com ações consistentes”, afirma Dilenschneider.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI