Tempos incertos exigem essas sete atitudes de liderança que fazem a diferença

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h38.
Liderar quando tudo muda exige mais do que estratégia, pede coragem, empatia e propósito. Em períodos de crise, é a postura do líder que define se a equipe se paralisa ou se adapta com força e criatividade.
Veja a seguir sete lições práticas que ajudam líderes a enfrentar momentos de instabilidade, inspirar confiança e transformar crises em oportunidades de crescimento. As informações foram retiradas da Harvard Business Review.
Em tempos turbulentos, a tendência é recuar. Mas líderes corajosos criam clareza mesmo sem garantias.
Reformule o medo como parte da missão, avance com pequenos passos e busque apoio em outras pessoas. A confiança nasce da preparação e da autenticidade, não da ausência de medo.
Diante de ventos políticos ou econômicos contrários, pode ser hora de preservar ativos essenciais e manter a flexibilidade. A hibernação estratégica não é paralisia, mas uma pausa inteligente.
Acompanhe sinais externos, reduza exposição pública se necessário e prepare-se para retomar com força quando o contexto melhorar.
Durante crises, sua equipe precisa de transparência, não de otimismo vazio. Reconheça o que está funcionando, crie espaço para dúvidas reais e responda com fatos e cuidado. A consistência emocional do líder é o que mantém a confiança e a estabilidade do grupo.
Nem todo corte é positivo. Antes de eliminar processos, pergunte se isso melhora a eficiência, aumenta a resiliência e reforça a relevância.
Elimine o que não agrega valor, simplifique sistemas complexos, una funções sobrepostas e pause, em vez de eliminar, o que pode voltar a ser útil.
Evite reduzir problemas complexos a respostas simples. Questione-se:
Essas perguntas estimulam decisões com propósito e visão de longo prazo, mesmo sem todas as respostas.
A Covid-19 deixou claro que a disrupção é constante. Abandone o planejamento rígido e adote cenários dinâmicos, teste ideias rapidamente e equilibre as necessidades do negócio e das pessoas. A transparência e a autenticidade continuam sendo pilares da confiança.
Em momentos de ansiedade, o time busca estabilidade emocional. Reforce o propósito coletivo, viva os valores que defende e mantenha foco e serenidade mesmo sob pressão. A calma do líder é o que permite que todos avancem com segurança e motivação.
No fim, liderar na incerteza é menos sobre prever o futuro e mais sobre construir resiliência, em si mesmo, na equipe e na cultura organizacional.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
