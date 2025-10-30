Carreira

Tempos incertos exigem essas sete atitudes de liderança que fazem a diferença

Como agir com coragem, comunicar com clareza e manter o time confiante em meio ao caos

Businessman standing on the top of cliff looking through monocular for success. business concept of goal, mission, vision, career path and leadership. (Diki Prayogo/Getty Images)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h38.

Liderar quando tudo muda exige mais do que estratégia, pede coragem, empatia e propósito. Em períodos de crise, é a postura do líder que define se a equipe se paralisa ou se adapta com força e criatividade.

Veja a seguir sete lições práticas que ajudam líderes a enfrentar momentos de instabilidade, inspirar confiança e transformar crises em oportunidades de crescimento. As informações foram retiradas da Harvard Business Review.

1. Cultive coragem diante do medo

Em tempos turbulentos, a tendência é recuar. Mas líderes corajosos criam clareza mesmo sem garantias. 

Reformule o medo como parte da missão, avance com pequenos passos e busque apoio em outras pessoas. A confiança nasce da preparação e da autenticidade, não da ausência de medo.

2. Considere a hibernação estratégica quando o cenário piorar

Diante de ventos políticos ou econômicos contrários, pode ser hora de preservar ativos essenciais e manter a flexibilidade. A hibernação estratégica não é paralisia, mas uma pausa inteligente.

Acompanhe sinais externos, reduza exposição pública se necessário e prepare-se para retomar com força quando o contexto melhorar.

3. Comunique-se com clareza em tempos difíceis

Durante crises, sua equipe precisa de transparência, não de otimismo vazio. Reconheça o que está funcionando, crie espaço para dúvidas reais e responda com fatos e cuidado. A consistência emocional do líder é o que mantém a confiança e a estabilidade do grupo.

4. Use a subtração estratégica para ganhar eficiência

Nem todo corte é positivo. Antes de eliminar processos, pergunte se isso melhora a eficiência, aumenta a resiliência e reforça a relevância

Elimine o que não agrega valor, simplifique sistemas complexos, una funções sobrepostas e pause, em vez de eliminar, o que pode voltar a ser útil.

5. Faça perguntas melhores em meio à incerteza

Evite reduzir problemas complexos a respostas simples. Questione-se:

  • Que decisão ainda fará sentido daqui a um ano?
  • O que este caso ensina sobre liderança?
  • E se a crise for o novo normal?

Essas perguntas estimulam decisões com propósito e visão de longo prazo, mesmo sem todas as respostas.

6. Aprenda com as lições da pandemia

A Covid-19 deixou claro que a disrupção é constante. Abandone o planejamento rígido e adote cenários dinâmicos, teste ideias rapidamente e equilibre as necessidades do negócio e das pessoas. A transparência e a autenticidade continuam sendo pilares da confiança.

7. Inspire calma e confiança na equipe

Em momentos de ansiedade, o time busca estabilidade emocional. Reforce o propósito coletivo, viva os valores que defende e mantenha foco e serenidade mesmo sob pressão. A calma do líder é o que permite que todos avancem com segurança e motivação.

No fim, liderar na incerteza é menos sobre prever o futuro e mais sobre construir resiliência, em si mesmo, na equipe e na cultura organizacional.

