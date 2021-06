4 maneiras de trabalhar em casa quando o chefe quiser que você volte

Trabalho remoto: pedimos conselhos a especialistas sobre como garantir que um arranjo híbrido possa continuar a beneficiar o colaborador – e ser valioso para seus superiores Trabalho remoto: pedimos conselhos a especialistas sobre como garantir que um arranjo híbrido possa continuar a beneficiar o colaborador – e ser valioso para seus superiores

À medida que os escritórios voltam a funcionar, algumas empresas permitem que seus funcionários decidam quando – ou se – voltar. Uma recente pesquisa da CBS News mostrou que 60% dos funcionários querem continuar trabalhando remotamente, pelo menos por meio período.

Mas fazer isso pode gerar ansiedade: se você não for para o escritório todos os dias, será que isso vai se tornar um problema? Pedimos conselhos a especialistas sobre como garantir que um arranjo híbrido possa continuar a beneficiar o colaborador – e ser valioso para seus superiores.

Gerencie percepções

“Como membro em potencial do local de trabalho híbrido, o indivíduo deseja estabelecer a diferença entre as horas reais no escritório e a percepção de presença e envolvimento”, diz Alexandra Samuel, coautora do livro recém-lançado: “Remote, Inc.: How to Thrive at Work… Wherever You Are” (Remote, Inc: Como se sair bem no trabalho ... onde quer que você esteja.) “São coisas diferentes.”

A autora sugere gastar 10 ou 15 minutos respondendo mensagens importantes logo de manhã, enquanto seus colegas estão começando o trajeto até o escritório. “Isso estende o dia de trabalho e pode encurtar os ciclos de feedback e fazer com que as pessoas o valorizem como alguém que está fora do escritório”, diz ela. “Também cria a percepção de que você está sempre trabalhando, sempre atento(a).”

Forneça relatórios de progresso com frequência

Entre no ritmo de fornecer atualizações sucintas sobre seu trabalho. Mostrar aos colegas o que você está fazendo, “o que quase certamente ultrapassará o que eles podem fazer no escritório”, diz Samuel. O segredo é manter os check-ins concisos. “Você está dando a eles rápida e constante visibilidade sobre seu trabalho, sem sobrecarregá-los com e-mails incoerentes.”

Ao enviar esses e-mails, tome cuidado com a forma como você os vê. Pode ser diferente receber um e-mail que diz: “Claro!” e um que diz: "Claro ..." Como Erica Dhawan escreve em seu novo livro, Digital Body Language: How to Build Trust & Connection, No Matter the Distance, (Linguagem Corporal Digital: Como Construir Confiança e Conexão, Independentemente da Distância), coisas como pontuação, erros de digitação e até mesmo a velocidade de sua resposta aumentam a importância quando as palavras estão divorciadas de sua presença física. Em geral, os e-mails parecem mais frios do que o autor pretende, então aqueça os seus.

Encontre tempo para feedback

“Os líderes terão que trabalhar muito para fornecer feedback regularmente” aos funcionários remotos, diz Tsedal Neeley, professor da Harvard Business School e autor de Remote Work Revolution: Succeeding From Anywhere (Revolução do trabalho remoto: sucesso de qualquer lugar) Se seus chefes não fazem isso, tome a iniciativa. Verifique semanalmente e reserve tempo em suas agendas para conversas trimestrais mais profundas. Isso pode evitar dois problemas interligados: presumir que está tudo bem porque você não ouviu falar de seu chefe e se preocupar se as coisas estão indo mal porque você não ouviu falar de seu chefe.

Estabeleça claras metas e métricas de desempenho

“Se você está trabalhando com base em‘ Faça bom uso de 9 às 5 ’, é amorfo e você fica acorrentado à sua mesa o dia todo”, diz Samuel. Depois de ter objetivos e métricas claros, administre seu tempo para alcançá-los. Documente seu progresso: quando um colega ou cliente elogiar seu trabalho, salve esse e-mail; construa um arquivo compilando todo o excelente trabalho que você realizou em casa. Quando chegar a hora da avaliação de desempenho do meio do ano, você estará preparado.

