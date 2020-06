Trabalhar nos EUA como au pair pode render salário de 3,2 mil reais

São Paulo – Viajar para o país dos sonhos, aprender mais sobre a cultura e a língua nativas e ainda ganhar para isso? Mais barato do que as viagens de intercâmbio tradicionais, o programa de Au Pair é voltado para mulheres em busca de trabalho e estudo no exterior e pode ser uma alternativa em tempos dólar nas alturas.

Au pair significa “ao par”, em francês, e traz a ideia de igualdade econômica por meio do intercâmbio de serviços. Hoje em dia funciona assim: em troca de alimento, alojamento e uma quantia semanal, a jovem estrangeira cuida das crianças da família anfitriã.

“O programa de Au Pair é ideal para jovens, que possuem afinidade com crianças e buscam por um intercâmbio de longa duração no qual poderão mergulhar completamente em uma cultura estrangeira, aprimorar seu segundo idioma e, ainda, ter a oportunidade de viver momentos de lazer intercalados com a jornada de trabalho”, diz Verônica Santos, porta voz da CI Intercâmbio e Viagem.

Para participar, os pré-requisitos são: ser mulher e ter entre 18 e 26 anos, solteira e sem filhos, nível intermediário de inglês, Ensino Médio concluído, possuir carteira de habilitação, disponibilidade de 12 meses para realizar o programa, ter experiência comprovada com crianças.

Existem programas de au pair nos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Holanda, Austrália, entre outros. Além da CI Intercâmbio, empresas como a IE Intercâmbio, Experimento Intercâmbio Cultural, EF, Cultural Care Au Pair, STB, AuPair.com, World Study e Travel Mate, oferecem esta modalidade de intercâmbio. Alguns programas aceitam homens, mas, geralmente, são feitas mais exigências a respeito da experiência no cuidado de crianças.

Estados Unidos são o país com mais vagas

O maior número de vagas para brasileiras está nos EUA, diz Marcelo Melo, especialista em educação internacional e sócio diretor da IE intercâmbio. Segundo ele, quando candidata brasileira se inscreve para outros países é mais difícil que consiga, pois as exigências e disponibilidades de vagas são diferentes com relação aos EUA.

A carga horária de trabalho é de 45 horas por semana. “A participante faz tudo relacionado à rotina de 1 a 4 crianças, por exemplo: levar para escola, atividades e passeios. Cuidar dos brinquedos, roupas e demais pertences. Preparar lanche, dar banho, organizar quarto”, diz Melo.

A folga é de um dia e meio por semana, sendo um fim de semana completo por mês (de sexta-feira à tarde até segunda-feira pela manhã). As férias são de duas semanas remuneradas durante o programa e um mês após o seu fim.

O salário semanal de uma au pair nos Estados Unidos US$ 195,75, férias remuneradas e US$500,00 para fazer algum curso, segundo informações da IE Intercâmbio. Com a cotação do dólar a 4,10 reais, o salário mensal em reais passa de 3,2 mil reais

O visto usado para esse tipo de programa nos Estados Unidos é identificado como J-1 pelo Consulado Americano e o tempo mínimo do programa é de 12 meses e o máximo de 24 meses.

Nicole Bento, de 24 anos, foi para Oyster Bay, no estado de Nova Iorque nos Estados Unidos, pela agência STB, quando tinha 19 anos. A experiência foi tão boa que ela ficou mais tempo do que tinha planejado. Ao todo, foram dois anos com a mesma família e essa, diz a jovem, foi a melhor experiência da sua vida.

“Eu era tratada como se fosse parte da família”, diz. O acolhimento dos anfitriões foi muito importante, principalmente no início, pois não conhecia ninguém da cidade e não sabia lavar roupa e fazer comida, um verdadeiro desafio.

No decorrer do programa fez amizades, frequentou a mesma academia que a família, ficou fluente no inglês e adquiriu mais responsabilidade pessoal e financeira. Às interessadas em se candidatar a uma vaga de au pair, ela recomenda uma atitude aberta para a novidade de uma nova cultura. “ Minha dica é estar bem aberta para descobrir tudo, para viver tudo o que tiver para viver”, diz Nicole.

Quanto custa o programa de au pair nos Estados Unidos

Na agência CI Intercâmbio e Viagem funciona da seguinte forma:

A partir de R$ 2.665,70 à vista, incluso passagem aérea de ida; acomodação em cada de família e seguro internacional de saúde e assistência de viagem. A passagem de retorno está inclusa somente caso a viajante cumpra os 12 meses do programa. O investimento no programa também considera o treinamento prévio de cinco dias, realizado em Nova York.

Os preços são válidos até 31/12/2020 e é atualizado diariamente de acordo com o câmbio.

Já na agência IE Intercâmbio:

O valor do programa é de US$ 599 + US$ 129 de taxas. O que inclui a passagem aérea internacional, treinamento inicial de quatro dias em Nova Iorque, acomodação a alimentação, seguro saúde, suporte do coordenador local.

Os preços são válidos até 23/12/2019, em até 12x sem juros.