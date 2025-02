Totvs abre inscrições para o Programa de Estágio 2025. Veja os requisitos

A Totvs, empresa de tecnologia, anuncia o seu Programa de Estágio 2025, voltado para estudantes universitários, com formação prevista entre 06/2026 e 12/2027, sem restrições de curso e idade.

Ao todo, são mais de 50 vagas disponíveis em diferentes cidades do Brasil: Assis, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Goiânia, Joinville, Maringá, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo.

As oportunidades são para diferentes áreas da companhia, incluindo RH, desenvolvimento, arquitetura e engenharia de software, além de vagas para atuação nas operações de Cloud, Suporte e CX (Customer Experience).

Como será o programa de estágio da Totvs?

O Programa de Estágio da Totvs contempla uma jornada de capacitação com 18 meses de duração. Ao longo da jornada de formação, as pessoas estagiárias passarão por diferentes etapas de trilhas de conteúdo. A primeira é o Onboarding, que contempla tanto o geral, sobre a companhia; quanto o específico da área de atuação, quando terão contato com seus mentores - seu gestor imediato e um profissional veterano da mesma área de atuação, que será seu parceiro de aprendizagem.

Na etapa Comportamental, haverá encontros com o intuito de exercitar real skills essenciais; na etapa Analítica, haverá a capacitação de análise e resolução de problemas e melhoria contínua, além das inscrições para o projeto de melhoria; e na última etapa, de Carreira, haverá ações voltadas para a carreira e protagonismo, com mentorias aos grupos e apresentação dos projetos elaborados.

“Nosso Programa de Estágio é para todas as pessoas, independente de gênero, raça e idade. É uma excelente oportunidade para reforçarmos o nosso papel no desenvolvimento da juventude no mercado de trabalho”, afirma Fernando Sollak, diretor de Relações Humanas da Totvs.

Quais são os benefícios?

Bolsa-auxílio compatível com o mercado;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Fretado;

Seguro de vida;

Assistência médica e odontológica;

Vagas em modelo híbrido e predominantemente remoto;

Reset Day: oportunidade de tirar um dia útil para se dedicar a atividades que tragam bem-estar a você;

Acesso a programas de assistência financeira, jurídica e psicológica, de forma confidencial e gratuita.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro de 2025, no site da Totvs.