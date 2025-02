Boston Scientific abre vagas de estágio com bolsa de R$2.022 e benefícios; veja como se inscrever

A Boston Scientific Brasil, multinacional do setor de dispositivos médicos, está com inscrições abertas para o seu novo Programa de Estágio Talentos do Futuro 2025. A iniciativa, que busca atrair e desenvolver novos talentos, oferece 12 vagas em diversas áreas para atuação na cidade de São Paulo. O prazo para inscrições vai até 28 de fevereiro.

Os estagiários selecionados ingressarão na companhia em abril e atuarão em um modelo híbrido de trabalho: três dias presenciais no escritório da empresa, localizado no Brooklin (próximo à Estação Morumbi da CPTM), e dois dias de home office. A jornada diária será de seis horas.

Para Rui Medeiros Jr., Head de Recursos Humanos da Boston Scientific Brasil, o programa de estágio vai além da experiência prática. “Além do acompanhamento direto dos gestores, os participantes desenvolvem um projeto de conclusão dentro do Programa Talentos do Futuro, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos durante o ano de estágio e tendo a oportunidade de propor melhorias para a empresa.”

Quem pode se inscrever?

O programa é voltado exclusivamente para estudantes matriculados em cursos superiores nas seguintes áreas:

Administração e áreas correlatas (Economia, Contabilidade);

Engenharias, incluindo Engenharia Biomédica;

Formação na área da Saúde (Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Química e afins);

Direito;

Marketing, Comunicação Social e áreas relacionadas.

Além disso, é necessário ter nível intermediário de inglês, conhecimento do Pacote Office e disponibilidade para atuar presencialmente três vezes por semana. O estágio tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Benefícios oferecidos

Os estagiários selecionados terão acesso a uma série de benefícios competitivos, incluindo:

Bolsa-auxílio de R$2.022 por mês;

Vale-refeição e alimentação totalizando R$80 por dia;

Vale-transporte conforme necessidade;

Seguro-saúde.

Acesso ao programa Boston Scientific Run e Total Pass, que incentivam a prática de atividades físicas com assessoria para corrida, caminhada, natação e ciclismo.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será conduzido em três fases:

Inscrição: os interessados devem enviar o currículo pelo site www.talentosdofuturo.com.br até 28 de fevereiro.

os interessados devem enviar o currículo pelo site www.talentosdofuturo.com.br até 28 de fevereiro. Entrevista com RH: os candidatos selecionados passarão por uma conversa inicial com o time de Recursos Humanos.

os candidatos selecionados passarão por uma conversa inicial com o time de Recursos Humanos. Avaliação técnica: os finalistas apresentarão um business case e serão entrevistados por gestores e equipes da empresa.

A empresa também destaca o compromisso com a retenção de talentos. “Nos últimos dois anos, efetivamos 40% dos nossos estagiários, reforçando nossa aposta no desenvolvimento de novos profissionais. Além disso, buscamos promover um ambiente de trabalho inclusivo, inovador e alinhado às transformações do mundo”, afirma Medeiros Jr.