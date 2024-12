Vencedor do Top of Mind de RH, CIEE celebra modernização da instituição

O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE foi eleito o vencedor da categoria “Plataforma de contratação de jovem aprendiz e estagiário” no 27º Prêmio Top of Mind de RH, a principal premiação do setor de Recursos Humanos no Brasil. A conquista, inédita para a instituição, é um reconhecimento à sua trajetória que oferece soluções inovadoras para as empresas que buscam por jovens talentos.

Tradicionalmente, o prêmio homenageia os melhores fornecedores de RH, de acordo com o voto de especialistas da área. Ao todo, 31 categorias foram votadas na edição deste ano. Essa foi a primeira vez que o CIEE participou do Top of Mind de RH em uma categoria específica. A vitória também é significativa por ter sido definida por um colégio eleitoral composto por mais de 17 mil profissionais de todo o país.

Para Humberto Casagrande, CEO do CIEE, o reconhecimento demonstra a confiança que as empresas depositam na plataforma para encontrar os melhores candidatos para seus programas de estágio e aprendizagem.

“A missão do CIEE é incluir jovens e estudantes no mundo do trabalho, por isso, temos ações direcionadas para toda esta jornada. Contribuímos com soluções para quem precisa aperfeiçoar o currículo, bolsas para o ingresso no ensino superior e o empoderamento de jovens em situação de vulnerabilidade. É um ecossistema em que todos ganham, o que nos tornou referência para os parceiros e para quem deseja estimular a empregabilidade jovem”, afirma o executivo.

Modernização

Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, destaca que a premiação no Top of Mind de RH mostra que a organização conseguiu consolidar o processo de transformação pelo qual vem passando desde o ano passado, com o objetivo de acompanhar as mudanças do mercado e se tornar mais tecnológica e eficiente.

“Com mais de 60 anos, sempre fomos pioneiros e tradicionais no setor, mas, no ano passado, iniciamos uma virada de chave com foco em modernizar a plataforma. Mas não é só sobre tecnologia, é sobre cultura também. Uma grande repaginação. Foi um ano importante e de evolução, e é muito bom ver que o mercado percebe isso”, analisa Dib.

Entre as iniciativas durante o rebranding, a ONG revisitou sua marca, reestruturou os canais de atendimento aos públicos de interesse e assumiu um compromisso de diminuir o tempo de contratação com as mais de 30 mil empresas parceiras em todo o país.

“O CIEE fez investimentos robustos nos últimos anos, com a implantação de diversos novos serviços para os stakeholders, além de uma modernização tecnológica e foco no contínuo aprimoramento. Mas a nossa gerência de Pessoas também é um dos pilares. Se não tivermos uma equipe preparada, motivada e disposta a superar os desafios, apenas a tecnologia não é suficiente”, conta Marcelo Gallo, superintendente executivo do CIEE. O executivo ainda destaca a importância da gerência jurídica “responsável por zelar pela segurança do CIEE e das organizações parceiras, algo fundamental em programas de estágio e aprendizagem, que são regidos por legislações específicas”, conta Marcelo

De acordo com Dib, o ‘upgrade’ do CIEE ainda não terminou. Para 2025, a instituição planeja o lançamento de uma inteligência artificial própria e que vai ajudar a otimizar a experiência do usuário, além de outras ferramentas “que não existem no mercado para esse tipo de contratação”, explica.

“Esse processo não foi pensado porque começamos a perder resultados ou coisas assim, mas porque estamos pensando nos próximos 60 anos de atividade do CIEE. Estamos nos preparando para esses próximos anos”, pontua Dib.

Parcerias pelo Brasil

Segundo a ONG, o intuito é facilitar a conexão entre empresas e jovens, além de oferecer um acompanhamento mais personalizado aos candidatos. De acordo com Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, para ser essa instituição referência para os estudantes, as parcerias são fundamentais.

“O mercado é muito dinâmico. Por isso, temos um ecossistema que precisa se reinventar constantemente. Especialmente quando novas gerações começam a fazer parte desse ecossistema, como é o caso da geração Z. É um desafio, mas o nosso compromisso e responsabilidade continuam os mesmos”, diz Mônica.

Atualmente, a organização está presente em mais de 19 estados do Brasil e no Distrito Federal, a fim de garantir atendimento rápido e personalizado para cada uma das mais de 30 mil empresas parceiras.

Segundo Amanda Gonçalves, coordenadora de Talent Acquisition da L’Occitane, a empresa, que tem uma parceria de quatro anos com o CIEE, tem aproveitado ações e iniciativas realizadas pela ONG para criar uma conexão diferenciada com seus estagiários.

“A proximidade do CIEE faz com que tenhamos velocidade na resolução dos possíveis problemas que podem ocorrer durante o processo admissional, onde buscam ao máximo ser resolutivos e proporem planos de ação que nos atendam”, conta Amanda. “Com o passar dos anos, como clientes, enxergamos que, além do contrato, também podemos ter benefícios que se estendem aos nossos estagiários. É uma evolução significativa.”

Protagonismo dos jovens

A ONG também estimula o protagonismo dos jovens com ações socioassistenciais, como o Espaço de Cidadania. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos gratuito está presente na cidade de São Paulo, nos bairros Grajaú e Vila Mariana, e em outros estados, como Amazonas, Bahia e no Distrito Federal. A ação contribui para a participação cidadã das juventudes e engloba aspectos, como o retorno ou a permanência na escola. O foco são jovens entre 15 e 17 anos em vulnerabilidade social, encaminhados pelos CRAS, CREAS, ou outros serviços da política da assistência social.

Já as chamadas Oficinas de Cri@tividades nasceram inspiradas no Programa Nacional de Promoção e Acesso ao Mundo do Trabalho. A iniciativa reúne turmas de jovens para propor debates em torno da sociedade e do mundo do trabalho. As oficinas são direcionadas para adolescentes de 14 a 24 anos, em vulnerabilidade social e encaminhados pela rede socioassistencial. As iniciativas podem contar com apoio de empresas.

"Esse prêmio confirma a relevância do trabalho do CIEE para as juventudes do Brasil. Estamos sempre atentos aos interesses e necessidades dos adolescentes e jovens. Promovemos pesquisas e escutas com esses grupos para compreender suas percepções do mundo do trabalho e atuamos na criação de conexões, construindo aproximações das juventudes com o mundo do trabalho em diálogo constante com o sistema educacional, em toda essa dimensão relacional”, afirma Maria Nilce Mota, superintendente de Ação Social e Filantropia.

O CIEE conta com mais de 2 mil colaboradores em 33 unidades e postos de atendimento. A inovação tem sido a bússola para estabelecer um compromisso de eficiência nos processos de contratação, atendimento às empresas, jovens e estudantes seguindo as regras estabelecidas pela LGPD, e segurança jurídica.

Já a manutenção dos serviços ofertados pela organização passa por um processo contínuo de aperfeiçoamento das regras financeiras e aprimoramento da gestão de gastos, uma vez que se trata de uma ONG que não recebe aportes e investe em ações para o atendimento dos jovens. “A eficiência na gestão dos recursos financeiros é fundamental para nossa sustentabilidade financeira e perenidade da instituição. O cuidado com o patrimônio permite atendermos com dignidade nossos colaboradores, clientes e principalmente os jovens atendidos”, conta Luiz Henrique Fragiacomo, superintendente Administrativo e de Finanças do CIEE.