Tomar decisões estratégicas: descubra o curso que forma líderes do mercado

A graduação em administração integra teoria e prática para preparar profissionais capazes de transformar organizações. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h01.
Líderes eficazes são aqueles que conseguem analisar cenários complexos, identificar oportunidades e riscos, e implementar ações que conduzam a empresa ao alcance de seus objetivos.
A graduação em administração é projetada para fornecer uma compreensão abrangente dos processos empresariais, capacitando os alunos a tomar decisões estratégicas informadas.
O curso abrange disciplinas como finanças corporativas, marketing, recursos humanos, logística e estratégia empresarial, proporcionando uma base sólida para a análise e resolução de problemas complexos. Além disso, a formação em administração estimula o raciocínio analítico e o pensamento crítico, competências centrais para quem deseja trabalhar com estratégia empresarial e desenvolver soluções que realmente gerem resultados.
Além de desenvolver habilidades estratégicas, a graduação em administração prepara os alunos para liderar mudanças organizacionais. O curso aborda temas como gestão de equipes, liderança, inovação e transformação digital, capacitando os futuros profissionais a implementar mudanças eficazes que promovam o crescimento e a adaptação da empresa às novas demandas do mercado.
Por isso, a graduação em administração forma profissionais capazes de liderar transformações digitais e culturais dentro das empresas .
O mercado de trabalho atual valoriza profissionais com habilidades estratégicas e capacidade de liderar mudanças. Cargos como estrategista empresarial, consultor de gestão e líder de projetos estão entre os que mais crescem no Brasil, especialmente em empresas de tecnologia, finanças e consultoria. Essas posições exigem domínio de dados, pensamento lógico e capacidade de comunicação — exatamente o conjunto de competências desenvolvidas ao longo da graduação em administração.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
