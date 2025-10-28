Tomar decisões estratégicas: descubra o curso que forma líderes do mercado

Líderes eficazes são aqueles que conseguem analisar cenários complexos, identificar oportunidades e riscos, e implementar ações que conduzam a empresa ao alcance de seus objetivos.

A graduação em administração é projetada para fornecer uma compreensão abrangente dos processos empresariais, capacitando os alunos a tomar decisões estratégicas informadas.

O curso abrange disciplinas como finanças corporativas, marketing, recursos humanos, logística e estratégia empresarial, proporcionando uma base sólida para a análise e resolução de problemas complexos. Além disso, a formação em administração estimula o raciocínio analítico e o pensamento crítico, competências centrais para quem deseja trabalhar com estratégia empresarial e desenvolver soluções que realmente gerem resultados.

Além de desenvolver habilidades estratégicas, a graduação em administração prepara os alunos para liderar mudanças organizacionais. O curso aborda temas como gestão de equipes, liderança, inovação e transformação digital, capacitando os futuros profissionais a implementar mudanças eficazes que promovam o crescimento e a adaptação da empresa às novas demandas do mercado.

Por isso, a graduação em administração forma profissionais capazes de liderar transformações digitais e culturais dentro das empresas .

O mercado de trabalho atual valoriza profissionais com habilidades estratégicas e capacidade de liderar mudanças. Cargos como estrategista empresarial, consultor de gestão e líder de projetos estão entre os que mais crescem no Brasil, especialmente em empresas de tecnologia, finanças e consultoria. Essas posições exigem domínio de dados, pensamento lógico e capacidade de comunicação — exatamente o conjunto de competências desenvolvidas ao longo da graduação em administração.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

