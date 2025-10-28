Quer ser gerente, diretor ou até CEO? Veja qual graduação pode ajudar

Segundo um levantamento feito pela Falconi, 29% dos CEOs brasileiros têm graduação em administração, o que faz da graduação o ponto de partida mais comum para quem busca ascender rapidamente à liderança.

A trajetória até se tornar gerente ou CEO envolve múltiplas competências: tomada de decisão, análise de dados, comunicação e capacidade de gestão. No curso de administração, o estudante desenvolve exatamente essas habilidades — aprendendo a conectar áreas como finanças, marketing, operações e pessoas.

De acordo com o conteúdo programático da graduação, os alunos são preparados para planejar, coordenar e liderar processos organizacionais complexos, o que se traduz em uma base prática para cargos de direção.

A formação é considerada uma das mais completas para quem quer aprender como ser gerente ou trilhar o caminho até a presidência de uma empresa.

Além do conhecimento técnico, a graduação desenvolve o pensamento estratégico e o raciocínio analítico — competências que estão entre as mais exigidas para cargos executivos.

As empresas brasileiras priorizam candidatos com formação em gestão para posições de média e alta liderança. Isso porque:

Formação ampla e prática: o curso ensina a integrar diferentes áreas do negócio, essencial para quem almeja cargos de direção.

Desenvolvimento de competências estratégicas: o aluno aprende a definir metas, analisar riscos e implementar planos de crescimento.

Adaptabilidade e inovação: com base em disciplinas de gestão de tecnologia e sustentabilidade, a graduação forma líderes preparados para novos desafios.

De acordo com uma análise da Glassdoor, o salário médio de um gerente no Brasil gira em torno de R$ 14 mil, podendo ultrapassar R$ 40 mil em cargos de diretoria. A diferença salarial reflete o impacto da experiência e da formação adequada.

A graduação em administração, portanto, continua sendo a mais indicada para quem busca entender como ser CEO, dominar o funcionamento de uma empresa e tomar decisões de impacto.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

