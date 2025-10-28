Quer ser gerente, diretor ou até CEO? Veja qual graduação pode ajudar

Em um mercado competitivo e em constante mudança, quem deseja ocupar cargos de gerente, diretor ou CEO precisa de algo além de ambição. (Getty Images)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h02.
Segundo um levantamento feito pela Falconi, 29% dos CEOs brasileiros têm graduação em administração, o que faz da graduação o ponto de partida mais comum para quem busca ascender rapidamente à liderança.
A trajetória até se tornar gerente ou CEO envolve múltiplas competências: tomada de decisão, análise de dados, comunicação e capacidade de gestão. No curso de administração, o estudante desenvolve exatamente essas habilidades — aprendendo a conectar áreas como finanças, marketing, operações e pessoas.
De acordo com o conteúdo programático da graduação, os alunos são preparados para planejar, coordenar e liderar processos organizacionais complexos, o que se traduz em uma base prática para cargos de direção.
A formação é considerada uma das mais completas para quem quer aprender como ser gerente ou trilhar o caminho até a presidência de uma empresa.
Além do conhecimento técnico, a graduação desenvolve o pensamento estratégico e o raciocínio analítico — competências que estão entre as mais exigidas para cargos executivos.
As empresas brasileiras priorizam candidatos com formação em gestão para posições de média e alta liderança. Isso porque:
Formação ampla e prática: o curso ensina a integrar diferentes áreas do negócio, essencial para quem almeja cargos de direção.
Desenvolvimento de competências estratégicas: o aluno aprende a definir metas, analisar riscos e implementar planos de crescimento.
Adaptabilidade e inovação: com base em disciplinas de gestão de tecnologia e sustentabilidade, a graduação forma líderes preparados para novos desafios.
De acordo com uma análise da Glassdoor, o salário médio de um gerente no Brasil gira em torno de R$ 14 mil, podendo ultrapassar R$ 40 mil em cargos de diretoria. A diferença salarial reflete o impacto da experiência e da formação adequada.
A graduação em administração, portanto, continua sendo a mais indicada para quem busca entender como ser CEO, dominar o funcionamento de uma empresa e tomar decisões de impacto.
