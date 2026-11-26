Ter mais tempo para a família, acompanhar os primeiros meses de vida dos filhos e encontrar equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal são desejos de muitos profissionais. Na TIM Brasil, essas demandas estão ajudando a transformar a política de gestão de pessoas.

A operadora de telecomunicações, que reúne mais de 8 mil funcionários no país, decidiu substituir a escala 6x1 pela jornada 5x2 nas lojas, ampliou a licença-paternidade de 20 para 30 dias e mantém um programa que permite às mães trabalhar de casa por até 90 dias após o fim da licença-maternidade.

As iniciativas fazem parte de uma estratégia que levou a companhia a figurar novamente entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, realizado em parceria com a Mercer.

Em entrevista à EXAME, Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, afirma que o principal desafio não é apenas oferecer benefícios, mas garantir que eles façam diferença na vida dos funcionários.

"Não é somente o que você faz, mas quanto isso é percebido como valor pelo colaborador", diz a executiva.

TIM troca escala 6x1 por jornada 5x2 nas lojas

Uma das principais mudanças anunciadas pela companhia em 2026 foi a adoção da escala 5x2 para os consultores de vendas das lojas.

O projeto começou em abril, quando a empresa passou a analisar o fluxo de clientes, a distribuição das equipes e as necessidades de atendimento em diferentes unidades do país.

O objetivo inicial era melhorar a experiência dos consumidores, mas o estudo também abriu espaço para rever a jornada dos funcionários.

Em setembro, a mudança foi formalizada por meio de acordo coletivo.

Segundo Maria Antonietta, a implementação exigiu uma reorganização das equipes. Algumas lojas precisaram aumentar o número de funcionários, enquanto outras passaram por ajustes na distribuição de profissionais.

A executiva afirma que os investimentos adicionais foram equilibrados por economias operacionais, permitindo a adoção do novo modelo.

"Foi uma operação ganha-ganha para todos", afirma.

Para a TIM, a mudança representa uma tentativa de conciliar produtividade, qualidade no atendimento e bem-estar dos funcionários.

Licença-paternidade de 30 dias e home office após o nascimento dos filhos

Outra novidade é a ampliação da licença-paternidade de 20 para 30 dias, formalizada em acordo coletivo.

A companhia também oferece 180 dias de licença-maternidade, benefício que inclui os 120 dias previstos na legislação e a prorrogação de 60 dias por meio do Programa Empresa Cidadã.

O apoio não termina quando os profissionais retornam ao trabalho.

As mães que ocupam funções compatíveis com o trabalho remoto podem permanecer em home office por até 90 dias após o fim da licença. Para os pais, o período de trabalho remoto pode chegar a 60 dias após o retorno.

Na prática, uma funcionária pode passar seis meses de licença-maternidade e, em seguida, trabalhar de casa por mais três meses.

A empresa também mantém programas de mentoria e acompanhamento individualizado para mulheres que retornam da licença-maternidade.

Segundo a vice-presidente, a proposta é ajudar as profissionais a enfrentar as mudanças emocionais, familiares e profissionais que acompanham a chegada de um filho.

A executiva também defende que a igualdade de gênero depende de uma participação maior dos homens nos cuidados familiares.

Apoio à menopausa e saúde emocional

A política de bem-estar da TIM também contempla diferentes fases da vida das mulheres.

Além do acompanhamento durante a gravidez e no retorno da licença-maternidade, a companhia ampliou as iniciativas voltadas à menopausa.

A decisão parte do reconhecimento de que essa fase pode coincidir com um momento importante de crescimento profissional, quando muitas mulheres estão próximas de alcançar posições de liderança.

Para Maria Antonietta, falar sobre menopausa dentro das empresas é uma forma de transformar o discurso sobre equidade de gênero em medidas concretas.

A operadora também ampliou o acompanhamento da saúde emocional dos funcionários. Em 2026, realizou uma nova edição de seu censo interno, incorporando perguntas específicas sobre bem-estar.

As respostas deverão ajudar a orientar novas iniciativas de saúde emocional, desenvolvimento profissional e qualidade de vida.

Benefícios flexíveis: funcionários podem escolher o que valorizam

Em uma empresa com milhares de profissionais, diferentes gerações e operações espalhadas pelo Brasil, oferecer um pacote único de benefícios nem sempre atende às necessidades de todos.

Por isso, a TIM aposta no Beneflex, sistema que permite aos funcionários escolher benefícios conforme suas prioridades.

A proposta é reconhecer que um profissional com filhos pequenos pode ter necessidades diferentes das de alguém que está começando a carreira ou se aproximando da aposentadoria.

"Nosso maior benefício é o sistema de Beneflex, onde cada um pode escolher o benefício que prefere", afirma Maria Antonietta.

"Não é o benefício em si, é o fato de que posso dar liberdade de escolha."

A executiva afirma que a companhia pretende continuar aprimorando esse modelo, inclusive com o apoio da inteligência artificial, para compreender melhor as necessidades dos funcionários.

Inteligência artificial também entra na política de desenvolvimento

Além dos benefícios tradicionais, a TIM investe na formação dos funcionários para lidar com as transformações provocadas pela inteligência artificial.

A empresa mantém uma academia dedicada ao tema e criou um programa de engajamento que busca reduzir os receios associados à tecnologia.

Entre as iniciativas está uma avaliação voluntária de competências em inteligência artificial, desenvolvida com uma startup sediada em Berlim.

Segundo a executiva, mais de 90% do público convidado participou da avaliação, mesmo sem obrigatoriedade.

A ideia é usar os resultados para identificar oportunidades de capacitação e adaptar os programas de treinamento às diferentes necessidades dos profissionais.

Para Maria Antonietta, o desafio das empresas não é apenas ensinar os funcionários a utilizar novas ferramentas, mas também ajudá-los a enfrentar as inseguranças que acompanham as mudanças tecnológicas.

"A inteligência artificial não vem para substituir a inteligência humana, mas para valorizá-la, incrementá-la e potencializá-la", afirma.

O desafio da TIM para 2027

Apesar dos avanços, a vice-presidente reconhece que a companhia ainda enfrenta desafios na promoção da igualdade de gênero.

Atualmente, as mulheres representam 50% do quadro de funcionários da TIM, mas ocupam 37% dos cargos de liderança.

Para 2027, uma das prioridades será ampliar a presença feminina nas carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conhecidas pela sigla STEM.

A estratégia inclui programas voltados a estudantes, estagiárias e profissionais em início de carreira.

Outra prioridade será fortalecer a saúde emocional em um ambiente de trabalho cada vez mais impactado pela inteligência artificial.

Para Maria Antonietta, o futuro da gestão de pessoas dependerá de uma combinação entre desenvolvimento tecnológico, pensamento crítico e equilíbrio emocional.

Mais do que acompanhar as transformações do mercado de trabalho, o desafio será garantir que os funcionários também consigam evoluir com elas.