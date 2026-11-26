Faculdade gratuita para funcionários e familiares, plano de saúde para animais de estimação, consultas com psicólogos e a possibilidade de trabalhar dois dias por semana em casa. Esses são alguns dos benefícios oferecidos pela Cogna Educação, uma das maiores empresas de educação do Brasil, que reúne mais de 26 mil funcionários espalhados pelo país.

A companhia, dona de marcas como Anhanguera, Unopar e Anglo, é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, na categoria de empresas com mais de 15.001 funcionários. O reconhecimento chega pelo segundo ano consecutivo.

Em entrevista à EXAME, Elisangela Seeman Alexandre, sócia e diretora de desenvolvimento organizacional e talentos da Cogna, afirma que o diferencial da empresa está na continuidade dos investimentos em desenvolvimento profissional, saúde e bem-estar.

"Não é de um dia para o outro que a gente alcança resultados e que as ações começam, de fato, a gerar o impacto que a gente deseja", diz a executiva.

Faculdade gratuita para funcionários e familiares

Em uma empresa cujo principal negócio é a educação, o incentivo ao aprendizado também faz parte da estratégia de gestão de pessoas.

Na Cogna, todos os funcionários têm acesso a bolsas de estudo de 100% para cursos de graduação oferecidos pelas instituições do grupo, com exceção de medicina. O benefício também se estende aos dependentes.

Na prática, isso significa que um funcionário pode conquistar seu primeiro diploma universitário sem pagar mensalidades e ainda proporcionar a mesma oportunidade a um familiar.

"Temos muitas histórias de pessoas que viram no trabalho na Cogna a oportunidade de se graduar e de proporcionar essa graduação para sua mãe, por exemplo", afirma Elisangela.

Além das bolsas integrais, a companhia oferece descontos de até 40% em cursos de instituições parceiras e condições especiais de formação para professores por meio do Instituto Singularidades.

Para a executiva, o investimento em educação ajuda a fortalecer o vínculo dos profissionais com a companhia.

"Estudar e aprender já é algo muito natural dentro da companhia. O valor da educação é muito tangível, a gente sente isso no dia a dia", diz.

Plano de saúde para pets e benefícios personalizados

Outro diferencial está na possibilidade de escolher os benefícios conforme as necessidades de cada funcionário.

Por meio do programa Beneflex, os profissionais recebem uma quantidade de pontos que podem distribuir entre diferentes opções, geralmente com a possibilidade de rever suas escolhas uma vez por ano.

Entre as alternativas está o auxílio pet, que permite incluir um plano de saúde para animais de estimação no pacote de benefícios.

A própria diretora de talentos conta que abriu mão da assistência odontológica para priorizar o cuidado com seu animal de estimação.

"Eu não selecionei, por exemplo, o benefício odontológico. Preferi o auxílio pet, o plano de saúde para pet. Você consegue customizar de acordo com aquilo que faz mais sentido para a sua realidade", afirma.

A companhia também oferece licença-maternidade de seis meses e licença-paternidade de 20 dias.

Na organização do trabalho, mantém o modelo híbrido de três dias presenciais e dois dias de home office, além de horários flexíveis negociados entre líderes e equipes.

"A gente acredita na presencialidade como fator importante para colaboração e conexão, mas também acredita num modelo híbrido, em que as pessoas consigam equilibrar", diz Elisangela.

Saúde mental: psicólogos, psiquiatras e brigadistas emocionais

A saúde mental é outra frente da estratégia de gestão de pessoas da Cogna.

Desde 2020, a companhia desenvolve iniciativas voltadas à prevenção de problemas emocionais e ao acolhimento dos funcionários.

Atualmente, os profissionais têm acesso a atendimento online e podem agendar consultas com psicólogos e psiquiatras sem precisar utilizar o plano de saúde convencional.

Nas áreas corporativas, a empresa também mantém espaços de saúde com atendimento médico e de enfermagem.

Uma das iniciativas mais recentes é o programa de brigadistas emocionais, formado por funcionários voluntários preparados para identificar situações que possam exigir acolhimento e orientar colegas sobre os canais de apoio disponíveis.

O projeto começou em 2026, com aproximadamente 20 participantes, e a expectativa é ampliar sua presença em diferentes unidades do país em 2027.

"A gente tem trabalhado muito em prevenção. O papel desse grupo é estar atento nos locais de trabalho para identificar alguma necessidade e falar sobre as ferramentas de apoio que oferecemos", afirma.

A empresa também mantém assistentes sociais dedicadas ao acolhimento de funcionários em situações de afastamento, retorno ao trabalho, luto, internações e outras dificuldades pessoais.

Formação de líderes e inteligência artificial

Além dos benefícios tradicionais, a Cogna aposta na formação de lideranças para melhorar a experiência dos funcionários.

Em 2026, aproximadamente 1.200 líderes participaram do programa Inspiração, uma jornada de cinco módulos que abordou temas como tecnologia, inteligência artificial, finanças e competências de gestão.

Na frente de saúde mental, cerca de 390 dos aproximadamente 550 profissionais que ocupam posições gerenciais e executivas já participaram de workshops voltados à prevenção do esgotamento e à identificação de riscos emocionais no trabalho.

A companhia também começou a utilizar inteligência artificial para facilitar atividades de RH, como a formalização de feedbacks, o atendimento de dúvidas sobre políticas internas e a análise de pesquisas de clima organizacional.

Entre as iniciativas estão ferramentas que ajudam gestores a transformar conversas de desenvolvimento em registros estruturados e planos individuais de desenvolvimento.

Para Elisangela, a tecnologia deve ampliar a capacidade dos líderes de acompanhar suas equipes, mas também exigirá novas habilidades.

"Os times vão passar a ser formados e integrados por pessoas e agentes. Como vamos, de fato, apoiar a liderança para fazer a gestão nesse novo contexto organizacional?", questiona.

A executiva acredita que o maior desafio dos próximos anos será preparar os gestores para lidar com transformações cada vez mais rápidas, sem perder de vista as necessidades humanas.

"Acho que um dos grandes desafios é o apoio à liderança. Como o RH se prepara para apoiar os líderes diante de um contexto em transformação, de mudanças acontecendo o tempo todo e de um volume de incertezas?", afirma.