Startups têm mais de 60 vagas de emprego abertas; veja lista

Sonha em trabalhar em uma empresa inovadora e com oportunidade de empreender? As empresas de tecnologia podem ser uma opção. Veja abaixo uma lista de empresas com vagas.

Quer saber como a inovação pode ajudar o seu negócio? Faça o curso Inovação na prática

Gupy

A Gupy, empresa de tecnologia para Recursos Humanos no Brasil, está com inscrições abertas para o seu primeiro programa de estágio. O Incluir Gupy 2021 possui 15 vagas de estágio abertas para estudantes negros de todo o Brasil. As oportunidades são para trabalho remoto. Inscrições: até o dia 4 de julho pela página do programa de estágio Incluir Gupy.

HeroSpark

A HeroSpark, que oferece solução para empreendedores digitais, está com 12 processos seletivos abertos para trabalhar remotamente ou em Curitiba - PR.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Negócios Júnior, Banco de Talentos HeroSpark, Banco de Talentos - PCD, DevOps Engineer, Frontend Developer, Product Desginer Sr, Product Owner PL e Ruby on Rails Developer.

Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar através deste link.

Positiv.a

A Positiv.a, empresa que cria soluções para cuidar da casa, do corpo e da natureza, tem duas posições em aberto para moradores da Grande São Paulo. As oportunidades são para Analista de Compras e S&OP Júnior e Coordenador de Growth e E-commerce. Os interessados podem se cadastrar para as vagas neste site.

Mobills

A Mobills, startup cearense de gestão de finanças pessoais, está com seis vagas para atuação de forma remota. As oportunidades são para Analista de SEO júnior, Pessoa Desenvolvedora IOS Sênior e Pleno, Pessoa Desenvolvedora Android Sênior, Site Reliability Engineering e Engenheiro de Testes Sênior. Os interessados podem se cadastrar para as vagas neste site.

Gama Academy

A Gama Academy, escola que forma profissionais de programação, marketing digital, vendas e design, está com vagas abertas para trabalhar remotamente. As oportunidades são para Analista de Dados Pleno, Developer Front End Pleno [vaga exclusiva para mulheres], Developer Fullstack Senior, Especialista de Carreiras, Product Owner, SRE (Devops), Tech Recruiter Especialista e Web Designer Pleno. Os interessados deverão preencher formulário pelo site.

GetNinjas

O GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, está com 23 vagas abertas. As oportunidades são para diversos cargos, principalmente na área de tecnologia. Os profissionais interessados podem se candidatar no seguinte link.

Gestão 4.0

O Gestão 4.0, empresa que atua no mercado de educação executiva, está com vagas para o estado de São Paulo. Os cargos abertos são para Analista de Produtos, Analista de Recrutamento e Seleção, Analista de Segurança da Informação, Assessora Executiva, Assistente de Eventos, Banco de Talentos, Business Development, Community Lead, Designer Institucional, Editor de Vídeo, Executiva de Vendas, Motion Designer, Product Manager e SDR - Representante de Desenvolvimento de Vendas - Pré Vendas. Os interessados podem obter mais informações e se candidatarem por meio do link Gestão 4.0 - Trabalhe Conosco (gupy.io).

Fala Criativa

A Fala Criativa está com duas vagas abertas para a área de imprensa, focadas no atendimento de clientes dos segmentos financeiro e negócios. Ainda é possível se cadastrar no banco de talentos da agência para oportunidades em outras áreas, como PR, CX e entre outros. Para mais informações, os interessados devem enviar um e-mail para thais@falahub.com.br, com a vaga de interesse no assunto.

DogHero

A DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, está com três vagas de emprego abertas para a área de tecnologia da empresa. As posições oferecidas são para: Back-End Ruby; Desenvolvedor Front-End e Engenheiro de Dados. As inscrições são realizadas via plataforma Gupy.

Octadesk

A Octadesk, empresa que auxilia mais de 2.200 PMEs a venderem e atenderem via canais digitais, com soluções de chatbot, Whatsapp Business API e Facebook Messenger, está com 25 vagas abertas para trabalhar de forma remota. Os interessados podem se candidatar de duas formas: pelo site ou LinkedIn da Octadesk onde será direcionado para a plataforma Kenoby.

ateliware

A ateliware, empresa de software que desenvolve produtos e soluções digitais handmade, está com 11 vagas abertas para trabalho remoto. Para se candidatar, basta acessar a página de vagas da empresa neste link.

AutoForce

A AutoForce, martech que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo, está com 06 vagas abertas para cargos de Desenvolvedor Full-stack, Designer UI/UX Pleno, Analista de Dados Pleno (Marketing), Customer Success, Executivo de Vendas e Sales Development Representative. As oportunidades são para cargos remotos e para se candidatar, basta acessar este link.

RoutEasy

A RoutEasy, startup de tecnologia que atua no planejamento, controle operacional e gerencial de rotas complexas de entregas, coletas e serviços de campo, está com cinco processos seletivos abertos para trabalhar em São Paulo, capital. As oportunidades são para os cargos de Estagiário de Suporte, Analista de Marketing, Analista Suporte PI, Analista de Integração, Enterprise Sales, QA PI, Fullstack, Java e UX/UI. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar através deste link.

BusUp

A BusUp, empresa fornecedora de serviços de mobilidade, está com vagas abertas para executivo de atendimento e Customer Success para atuar no escritório da empresa em Alphaville, São Paulo. Os profissionais interessados podem encaminhar seus currículos para o e-mail contato@busup.com