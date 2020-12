Startups têm mais 250 vagas de emprego abertas; veja a lista

Mesmo com o desemprego em alta no Brasil devido à pandemia, o setor de tecnologia abre vagas, tem mostrado estar aquecido em 2020 e é uma promessa para 2021. Nos últimos meses, um levantamento mostra que elas aumentaram 14%.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda Data Science e Python do zero. Comece agora!

Veja as oportunidades que estão abertas:

Asaas

Com sede em Joinville, o Asaas está com vagas abertas para assistente de sucesso do cliente, criador de conteúdo, analista de dados, desenvolvedor front-end react, desenvolvedor mobile, desenvolvedor web e product manager/product owner.

O processo seletivo está ocorrendo de forma remota e entre os benefícios estão plano de saúde integral, vale-refeição ou alimentação e subsídio para faculdade, cursos e atividades físicas. Inscrições no link.

BiomeHub

A startup de biotecnologia BiomeHub, que tem sede em Florianópolis e perto de 60 colaboradores, está com 15 vagas abertas para trabalho nos setores administrativo, comercial, de TI, no operacional e laboratório.

Há oportunidades para estágio, contratação efetiva e temporária. A startup está focada no desenvolvimento e aplicação de tecnologia de sequenciamento de nova geração (NGS) e bioinformática para a área da saúde.

Detalhes sobre as vagas podem ser acessadas neste link

BRy Tecnologia

A BRy Tecnologia, em Florianópolis, está com sete vagas abertas, seis para contratação efetiva e uma para estágio, nas áreas de desenvolvimento, pré-vendas e comercial. Todo o processo seletivo está acontecendo de forma remota e as vagas são, inicialmente, para home office.

Fundada em 2001, a empresa é especialista no desenvolvimento de soluções para identificação digital, formalização digital e registro eletrônico de pessoas, processos e documentos. Informações sobre as oportunidades no link.

DOT Digital Group

Tem 19 vagas abertas para trabalho em Florianópolis, mas a empresa opera em home office por tempo indeterminado em razão da pandemia. As oportunidades são nas áreas de suporte, tecnologia, administrativo, operação EAD e desenvolvimento.

Informações sobre as vagas e inscrições podem ser obtidas no link.

Effecti

A Effecti, startup de Rio do Sul, Santa Catarina, líder em soluções de tecnologia para licitantes está com oito vagas abertas para desenvolvedor de software, assistente comercial pré-venda — SDR, assistente de suporte, assistente de sucesso do cliente, analista em marketing digital e assistente de gente e gestão, assistente de qualidade e assistente de infraestrutura.

As vagas podem ser para trabalho remoto ou presencial. Para participar do processo seletivo é preciso se inscrever neste link.

Exact Sales

A Exact Sales, de Florianópolis, está com mais de 45 vagas abertas nas áreas de recursos humanos, administrativo, financeiro, comercial, desenvolvimento, marketing e relacionamento com o cliente.

Confira as oportunidades em www.exactsales.com.br/vagas.

GeekHunter

A GeekHunter, empresa especializada na contratação de profissionais de tecnologia com sede em Florianópolis, está com três vagas abertas com foco no crescimento do time comercial e de customer success. As oportunidades são para analista de pré-vendas (BDR), analista em customer success (experiência em R&S) e inside sales (closer). A startup também busca profissionais para o banco de talentos nas áreas administrativa/financeira, comercial, customer success, marketing, people, produto/TI. Todas as vagas aceitam trabalho remoto e também pessoas com deficiência (PCDs).

Mais informações sobre as vagas e inscrições podem ser obtidas em neste link.

Next Shipping

A Next Shipping, empresa de logística internacional com sede em Itajaí, Santa Catarina, está com cinco vagas em aberto nas áreas de analista financeiro, analista de marketing, controller, vendedor interno e pré-vendas (SDR).

O candidato pode enviar currículo para rh@nextshipping.com.br com uma breve apresentação escrita no corpo do e-mail e responder por qual motivo deve fazer parte do time Next Shipping.

Sábios

A Sábios, empresa de tecnologia, inovação e inteligência com mais de 11 anos de atuação no mercado de educação imersiva, está com duas vagas abertas. A empresa busca profissional para a área de storyteller/roteirista, sendo a contratação para PJ, além de estagiário para designer gráfico.

As vagas são para trabalho em home office com visitas ao escritório e/ou clientes quando necessário. Podem se candidatar pessoas de qualquer lugar do país, com preferência para quem mora em São Paulo. Interessados devem enviar currículo para o e-mail aline.rocha@sabia.com.br.

Softplan

Há 33 vagas abertas, nas áreas de tecnologia, suporte, RH marketing e administrativo/financeiro, além de duas vagas de estágio para RH e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência.

As vagas são para Florianópolis e Vitória, mas há possibilidades para trabalho remoto. Os colaboradores da empresa estão em home office pelo menos até maio de 2021.

Mais informações sobre as vagas e inscrições podem ser obtidas neste link.

Supero Tecnologia

A Supero Tecnologia tem 25 vagas abertas para profissionais de TI para trabalho em home office, em Blumenau e Florianópolis.

A empresa está há 17 anos no mercado e fornece soluções sob medida em tecnologia da informação, atua com alocação de profissionais especializados e também trabalha com projetos sob demanda, data science, sustentação, e lean. Inscrições em neste link.

Payface

A Payface, startup catarinense de tecnologia que usa reconhecimento facial para proporcionar um pagamento rápido, está com quatro vagas em aberto: UX designer sr., analista de testes de software, desenvolvedor frontend sr. e backend sr.

Localizada em Florianópolis, a empresa está contratando pessoas de qualquer região do Brasil. As entrevistas serão feitas por videochamada e a vaga pode ser efetuada de forma remota. Você pode conferir mais informações neste link.

Leve

A Leve é outra startup catarinense com uma vaga disponível. A empresa, que tem como objetivo levar bem-estar financeiro para colaboradores de diversos ramos, está procurando analista de ativação de clientes (CS sales).

O processo seletivo será realizado de forma totalmente online, mas a vaga precisa ser ocupada presencialmente, em Florianópolis. Candidatos podem se inscrever neste link.

WK Sistemas

A WK Sistemas, empresa de Blumenau referência em softwares de gestão empresarial (ERP), tem vagas abertas para desenvolvedor de software C++, desenvolvedor front end reactJS e sales development representative (SDR-pré-vendas).

O processo seletivo está sendo feito de forma online, e as oportunidades para o time de desenvolvimento estão disponíveis para atuação remota. Inscrições pelo site.

Hexagon

A divisão de agricultura da Hexagon, com sede e fábrica em Florianópolis, está com cinco vagas abertas. A empresa está em busca de profissionais para as áreas de UI design (estágio e efetivo), desenvolvimento de software (pleno/C++), almoxarifado e técnica em operações florestais (para atuação em Imperatriz, no Maranhão).

Mais informações sobre as ofertas no no site.

Transfeera

Com sede em Joinville, Santa Catarina, a Transfeera está com dez vagas abertas. A fintech open banking desenvolve uma plataforma completa para gestão e processamento de pagamentos, e está concorrendo como startup revelação no Startup Awards 2020, a principal premiação nacional da área de startups. A fintech já movimentou mais de 3 bilhões de reais para seus clientes em pouco mais de 3 milhões de pagamentos e liquidou mais de 100.000 boletos, chegando a marca de 45.000 pagamentos em um único dia.

As vagas disponíveis são para Joinville ou para trabalho remoto, nas áreas de vendas, produto, engenharia e jurídico. As inscrições podem ser feitas na página de carreiras: https://transfeera.com/carreiras/.

Pulses

A startup tem quatro vagas abertas nas áreas de customer success e suporte ao cliente. Todas são para atuação remota. A Pulses é uma plataforma de inteligência analítica que oferece soluções ágeis para a gestão de pessoas.

Mais informações sobre as vagas em neste link.