Startups e empresas de tecnologia têm mais de 150 vagas abertas

Sonha em trabalhar em alguma startup, que tenha um modelo de negócio disruptivo e um dinâmica de trabalho com inovação? Confira a lista de oportunidades profissionais abaixos. Há startups de diversas áreas.

ESCALA

A startup Escala é uma HRTech que oferece solução para aumentar a transparência da gestão e agilizar a elaboração de escalas de trabalho, plantões e turnos. Nascida dentro do Laboratório de Inovação do Hospital Albert Einstein, a empresa também está em expansão e conta com 6 vagas abertas atualmente, todas para o modelo home-office. As vagas são: Account Executive, Analista de Pré-vendas (Business Development Representative), Product Manager, Analista de Marketing de Performance, Desenvolvedor de Software e Delivery Manager. Mais informações no link: http://escala.app/trabalhe-conosco/ .

NODO

A Nodo, empresa de tecnologia com mais de 10 anos de experiência criando soluções digitais personalizadas para diversos setores, está com doze vagas abertas para a área de tecnologia para o modelo home-office tanto para o Brasil quanto para os EUA. As vagas disponíveis são para atuar como desenvolvedor Front-End (React e/ou React Native), desenvolvedor Back-End (Node.Js), auxiliar administrativo, UX Designer, UX/UI Designer, gerente de projetos e desenvolvedor Full Stack. Além disso, há uma vaga de Biz Dev (Business Developer) para trabalhar diretamente com a diretoria US nos Estados Unidos. Para a posição em específico é imprescindível poder trabalhar legalmente no país e morar na região da Califórnia (San Diego, Orange County ou Los Angeles).

Para se inscrever basta acessar o portal de carreiras da Nodo, http://nodo.cc/pt/trabalhe-conosco. Para a vaga de atuação nos EUA, a aplicação deve ser feita através do Linkedin .

BOM PRA CRÉDITO

A Bom Pra Crédito, plataforma que une credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência 100% digital, está com 7 vagas abertas para trabalhar remotamente, de qualquer lugar do Brasil, nas áreas de marketing, data science, RH, tecnologia e produto. As oportunidades são para atuar como Tech Lead, SRE Pleno, Tech Recruiter, Fullstack Engineer Sênior, UX Designer, Analista de CRM Junior/Pleno, e Analista de Data Science Pleno/Sênior. Para se inscrever nas oportunidades, basta acessar: http://jobs.kenoby.com/bompracredito

IUPAY

A startup que viabiliza a melhor experiência de pagamentos para pagadores e emissores e faz parte do portfólio da Wayra, Iupay , está com uma vaga para Senior Software Engineer. A empresa busca um candidato formado em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas correlatas. O profissional irá desenvolver micro serviços e jobs de backend de larga escala para servir de suporte para o novo sistema de pagamentos digitais do Brasil. Para se inscrever: vagas@iupay.com.br

COMUNICA.IN

A startup Comunica.in nasceu para ajudar empresas a se aproximarem de seus colaboradores por meio de multiplataformas proprietárias inteligentes que comunicam, criam e mensuram resultados com o uso de tecnologia de dados. Voltada para a área de comunicação interna, a Comunica.in está com 5 vagas abertas em áreas como: produto, suporte, marketing, comercial e SDR. Todas não possuem nível hierárquico, por isso, profissionais dos níveis júnior, pleno e sênior podem enviar seus currículos para o e-mail vagas@comunica.in .

RAÍZS

A Foodtech Raízs ajuda a conectar o pequeno agricultor de produtos orgânicos ao consumidor final, criando assim um laço entre a cidade e o campo. A startup está com 3 vagas abertas para analista de mídia, redator e designer. Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail bianca@raizs.com.br.

YUCA

A Yuca, proptech referência em experiências descomplicadas de moradia, está com 11 vagas em aberto: são 5 vagas em tecnologia e 6 nas demais áreas. Em 2020, a startup foi selecionada como uma das Top Startups do LinkedIn. As vagas são em São Paulo com início em modelo home office e alguns dos cargos são: Data Senior Analyst, Senior Product Designer, Coordenador de Cultura, Estágio em RH, Inside Sales, Senior Real Estate Investments Analyst e Desenvolvedor Back-End. Aos interessados, mais informações no link .

TRIIDER

O Triider, app de pequenas reformas e manutenção, está com 30 vagas abertas em diferentes áreas, a maioria delas em Tecnologia, Operações e Pessoas. As novas contratações representam um aumento de quase 4 vezes da equipe em comparação a abril de 2020. Com um olhar dedicado a seu time, o Triider atingiu nível de excelência com nota 93 no NPS referente ao primeiro trimestre de 2021 e oferece mais de 20 benefícios para a equipe. Aos interessados, mais informações no link .

BEETOUCH:

A Bee Touch é uma digital healthtech pioneira na mensuração digital de risco psicológico e em avaliações psicológicas digitais. Fundada em Porto Alegre (RS), a startup tem 1 vaga aberta para estágio e desenvolvimento de software. Voltado para desenvolvimento de aplicações Web com Ruby on Rails e Javascript. É importante que o candidato tenha conhecimento de desenvolvimento de software, mesmo que não conheça as tecnologias citadas acima. Vaga para trabalho remoto e os interessados devem mandar os currículos para o e-mail de contato da empresa: contato@beetouch.com.br com o assunto Estágio Desenvolvimento de Software .

OLIST

Eleito um dos melhores lugares para se trabalhar em 2020, segundo GPTW, o Olist , scale-up que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, está neste momento em busca de desenvolvedores para atuar em seu aplicativo global, o Olist Shops. São 7 vagas específicas: Python Developer, Product Manager, Tech Lead, React Developer, Node.js Developer, Coordenação de Sucesso do Cliente & CRM e Analista de Marketing Digital - Aquisição e Performance. Além dessas vagas, o Olist está com mais de 40 posições abertas para Curitiba, São Paulo e também para trabalho remoto de qualquer lugar do Brasil. Durante a quarentena, o processo seletivo é feito online e 100% do time está trabalhando de casa. Todas as vagas da empresa são regime CLT e abertas para PcD's. http://olist.gupy.io/

AUTHEN

A Authen é uma empresa brasileira que trouxe ao mercado nacional o setor technical activewear - por meio do desenvolvimento de roupas especializadas para corrida de rua feminina. São 28 vagas abertas para diversas áreas - como Comercial, Produto e Desenvolvimento, RH, E-commerce e Financeiro - em cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Para se inscrever, acesse: http://www.authen.com.br/institucional/trabalhe-conosco .

BOSSABOX

Fundada em 2017, a BossaBox é uma startup referência em squads-as-a-service no Brasil. Por meio desse modelo, a empresa monta e fornece equipes de tecnologia - os chamados "squads" - sob demanda e de forma ágil para empresas que precisam desenvolver produtos digitais e acelerar seu processo de transformação digital. A startup levantou R﹩ 1.4 milhões em rodada pre-seed promovida em 2019 e, em 2020, recebeu mais R﹩ 8 milhões em rodada composta pelos fundos Astella Investimentos, Redpoint eventures e MIT Angels. As inscrições devem ser realizadas pelo site da companhia, basta entrar no site: http://bossabox.recruitee.com/ .

CUIDAS

A Cuidas é uma healthtech que tem como missão conectar médicos e enfermeiros de família, especialistas em atenção primária, com colaboradores de empresas. Através do aplicativo da Cuidas, colaboradores podem marcar consultas presenciais e serem atendidos no próprio local de trabalho; e ainda, se preferirem, podem tirar todas as suas dúvidas com seu time de saúde pelo chat. O objetivo da startup é descomplicar e personalizar o acesso à saúde, redefinindo a forma como as pessoas são cuidadas no Brasil. As vagas são para as áreas de Customer Success, Comercial, Marketing, Design & Comunicação e Produto & Tecnologia, todas para a cidade de São Paulo. Para se candidatar, basta acessar o link: http://jobs.kenoby.com/cuidas.

YOUSE

A Youse, plataforma de seguros digital, está com mais de 15 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para São Paulo, mas devido a pandemia, 100% dos colaboradores continuam trabalhando em home office. A empresa oferece vale-refeição, vale-alimentação (com décimo terceiro de VA), plano de saúde e odontológico (sem desconto, e dependentes entram no plano sem custo algum), PLR, seguro de vida, assistência farmacêutica, previdência privada, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 30 dias, auxílio-creche/babá para crianças de até 05 anos de idade, reembolso academia, flexibilidade de horário e, durante a pandemia, concede auxílio internet.

Para se candidatar, os interessados podem se inscrever em https://jobs.kenoby.com/vagas-youse

UFFA

O Uffa é o primeiro Super Portal Financeiro do Brasil, que conecta empresas às pessoas e pessoas às empresas, para negociar dívidas com meios de pagamentos alternativos, solicitar empréstimos, abrir conta corrente e fazer a gestão das finanças pessoais. A fintech ainda desenvolveu a primeira inteligência artificial com reconhecimento emocional interativa do mundo. Atualmente, a empresa está com 25 vagas abertas para analista de processos, planejamento estratégico, planejamento financeiro, backoffice, cientista de dados e aprendiz financeiro. Para se candidatar, basta encaminhar os currículos para rh@uffa.com.vc.

DOCK

A Dock , startup pioneira no País ao oferecer soluções de tecnologia para empresas que querem construir seu próprio banco ou solução financeira, está com 7 vagas abertas para profissionais Tech Lead. O trabalho é de 40h semanais, 100% remoto, de acordo com modelo Anywhere Office e o envio de currículos deve ser realizado até 15/05 na página da Dock na Gupy . O processo seletivo consiste em uma entrevista inicial com o time de People, Teste Técnico, Entrevista Técnica e Entrevista com Management Team (membros da diretoria). Todas as vagas estão abertas para candidatos negros, PcDs e LGBTQIA+.

RESALE

A scale-up Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de casas, apartamentos e salas comerciais que retornam ao mercado e são provenientes de instituições financeiras, grandes empresas ou Governos. Está com vagas abertas para Desenvolvedor e Analista de Marketing - Growth. Os currículos devem ser encaminhados em: rh@resale.com.br

VITTUDE

A Vittude, healthtech que conta com serviços que vão desde o diagnóstico até a capacitação da alta liderança, auxiliando na construção de ambientes seguros psicologicamente, está com 4 vagas abertas para atuar como Analista Gente e Gestão Pleno, CUSTOMER EXCELLENCE MANAGER (CS e CX), Customer Experience Leader e Designer de Produto Pleno. As oportunidades são para a região de São Paulo e também para trabalho remoto. Para se candidatar, basta acessar o link: http://vittude.gupy.io/ .

SPUTNIK

Fundada em 2014 e parte do Grupo Perestroika, a Sputnik é uma das maiores escolas corporativas do Brasil e leva às empresas conteúdos relevantes de maneira original e disruptiva.

Atualmente, já formou mais de 36 mil alunos e impactou mais de 370 empresas, como Google, Facebook, Globo, Boticário e Ambev. A empresa está buscando ampliar seu time e tem 1 vaga aberta para comunicação. Além disso, interessados em trabalhar na Sputnik podem enviar uma mensagem para contato@sputnik.works.