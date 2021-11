Startup unicórnio abre mais de 100 vagas com home office

A unico, startup unicórnio de soluções de identidade digital, está contratando profissionais de qualquer lugar do Brasil para mais de 100 vagas abertas com home office.

Black Friday Assine EXAME Digital + EXAME Academy: Fique por dentro sobre tudo o que movimenta a economia no Brasil e no mundo com essa oferta única do ano

O modelo de trabalho da empresa é remoto-primeiro, o que quer dizer que a empresa prioriza o home office como modelo padrão.

No entanto, quando os funcionários precisaram ou quiserem trabalhar presencialmente, a empresa ainda oferece a estrutura completa nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Londrina (PR) e Bebedouro (SP).

Em 2021, a unico já contratou mais de 600 pessoas. No início de agosto, a startup recebeu um aporte de R$ 625 milhões em rodada liderada pelos fundos da General Atlantic e do SoftBank e se tornou unicórnio.

Segundo Francine Graci, vice-presidente de Pessoas, o modelo de trabalho remoto-primeiro abre a possibilidade de contratar ótimos profissionais sem se preocupar com barreiras físicas.

“O remoto-primeiro nos dá abertura para estarmos ainda mais conectados aos melhores talentos de todo o Brasil e do mundo, que acreditem no nosso propósito de desenvolver um ecossistema de soluções que contribuem para a construção de uma sociedade digital mais simples e segura”, afirma.

Como se inscrever para as vagas

As oportunidades abertas agora são para áreas como engenharia, produtos, marketing e clientes. E são vagas para diversos níveis, de analista a gerente.

Confira as vagas e mais informações sobre o trabalho na unico pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.