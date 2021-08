Startup quer conectar você com o melhor mentor pra sua carreira

O que você faria se tivesse uma hora sem interrupções para conversar com o diretor de marketing do McDonald’s? Ou com o CEO da Sambatech?

Para cada necessidade de carreira, a Meethub tem pelo menos um grande especialista do mercado brasileiro para ajudar. E seus clientes podem ter acesso a eles por uma hora para uma mentoria personalizada.

Se você precisa de ajuda com liderança, gestão de pessoas ou transição de Carreira, o Luciano Santos, diretor de Vendas do Facebook também está com a agenda aberta.

A ideia para a Meethub surgiu de conversas entre os amigos de infância Henrique Tarciano e Hermano Rodrigues no início da pandemia em 2020.

Na época, eventos presenciais foram cancelados e se multiplicaram as lives que acabaram lotando a agenda das pessoas.

Mas Hermano logo que percebeu que o acesso a um vídeo online não substituía o valioso networking de um evento presencial. Especialmente aquele momento que você puxa um executivo ou uma especialista que estava na sala para tirar uma dúvida pontual.

“E fiquei me perguntando: será que é possível criar um lugar que você agenda uma hora com a pessoa para bater um papo”, diz Rodrigues.

Ao entrar em contato com especialistas para se tornarem mentores, eles perceberam que eles solucionariam um problema grande para esses protagonistas da plataforma: eles queriam compartilhar seu conhecimento, mas não conseguiriam organizar a agenda se o fizessem por conta própria.

E em um final de semana, a plataforma do Meethub estava em pé.

Só no primeiro mês foram 22 reuniões conectando os mentores com pessoas em busca de conselhos. Em menos de um ano, a startup mantém um crescimento mensal de 25% na procura pelo serviço e já tem mais de 100 categorias.

São temas focados em temas de carreira e de empreendedorismo, como inteligência emocional, oratória, carreira internacional, fusões e aquisições, transformação digital, sucessão familiar, venture capital, branding, funil de vendas, CRM, desenvolvimento de software, entre outros.

Diferente de cursos online, que muitas pessoas se inscrevem e não concluem as aulas ou nem as iniciam, os fundadores contam que o aproveitamento de uma conversa com hora marcada na agenda é de 100%.

Para os usuários, eles só dão uma dica para escolher o mentor perfeito: defina bem os problemas que você gostaria de ter ajuda e encontre uma pessoa que já tenha passado por aquilo.

A ideia é ler a história dos especialistas da plataforma como se fosse um currículo de soluções e experiências que eles podem trazer para ajudar com seu problema. Quase como se você estivesse recrutando alguém para contratar para a vaga de mentor.

“Quem vai resolver seu problema? Geralmente, é a pessoa que já passou por aquilo e que tem propriedade para falar do tema. Não aceite críticas construtiva de quem nunca construiu nada”, afirma Henrique Tarciano.