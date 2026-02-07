Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Startup que vende tênis como ações atinge US$ 3,8 bilhões com modelo financeiro sólido

Fundador da StockX explica como criou uma operação global com nove dígitos em receita anual recorrente

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Em 2015, Chris Kaufman cofundou a StockX com uma proposta incomum: criar um "mercado de ações" para produtos como tênis, roupas streetwear, eletrônicos e itens colecionáveis. Desde o início, a startup operou com geração de receita e escalou rapidamente até atingir uma avaliação de US$ 3,8 bilhões e mais de 30 milhões de usuários.

Inspirada pelo funcionamento do mercado financeiro, a StockX nasceu com um modelo de precificação dinâmica baseado em oferta e demanda, muito semelhante ao de uma bolsa de valores. A ideia de aplicar lógica de trading a produtos físicos permitiu criar um sistema escalável e transparente, atraente tanto para consumidores quanto para investidores.

Mas o que diferencia a trajetória da StockX não é apenas o modelo de negócio. Foi a estrutura financeira montada desde o primeiro dia que viabilizou a rápida escalada da empresa. Segundo Kaufman, a startup gerava receita desde o início, o que possibilitou estabilidade, poder de reinvestimento e atração de capital em condições vantajosas ao longo do crescimento. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Receita recorrente como base para valor de mercado bilionário

Kaufman afirma que, com o tempo, a receita anual na casa dos nove dígitos se tornou “a norma” para a empresa. Em um ambiente de startups frequentemente pressionadas por lucros futuros e crescimento acelerado, a StockX se destacou ao construir uma base financeira sólida desde o início, evitando a armadilha do crescimento sem sustentabilidade.

Esse desempenho consistente foi crucial para atingir o valor de mercado de US$ 3,8 bilhões. Mais do que números, o caso da StockX mostra como a governança financeira e a geração de caixa impactam diretamente no valor percebido pelo mercado, e nas condições de negociação com fundos, investidores e possíveis aquisições.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Estrutura de capital e liderança estratégica

Kaufman ocupou o cargo de diretor criativo durante os anos mais intensos de crescimento. Mas sua atuação foi além do branding: ele ajudou a construir uma cultura organizacional voltada à eficiência e à disciplina financeira, elementos centrais para a estrutura de capital da StockX.

Com o negócio em plena maturidade, Kaufman se afastou da operação e passou a atuar como investidor e conselheiro em startups lideradas por mulheres e minorias, além de lançar o livro Empathy at Work.

Sua nova fase mantém o foco em gestão estratégica e responsabilidade na condução de empresas em estágio inicial, com forte atenção à estruturação financeira desde os primeiros passos.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Carreira

Galinha dos ovos de ouro? Veja quem é o profissional mais lucrativo e cobiçado pelas empresas

O comando que Sam Altman usaria no ChatGPT para criar ideias de negócios com inteligência artificial

Estas são as três profissões mais valiosas até o final da década; veja se a sua está na lista

A habilidade número 1 procurada pelas empresas também é a mais difícil de encontrar, diz pesquisa

Mais na Exame

Carreira

Galinha dos ovos de ouro? Veja quem é o profissional mais lucrativo e cobiçado pelas empresas

Esporte

Palmeiras x Corinthians: que horas e onde assistir a final da Supercopa Feminina

Pop

Você lembra? 'Anjo' já teve direito de sair do BBB

Negócios

Quem foi Henrique Maderite? Conheça a trajetória do influenciador do 'Sextou BB'