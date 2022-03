Startup abre 600 vagas de emprego no modelo remoto

A FreteBras, logtech do grupo Frete.com, anunciou nesta segunda-feira, 28, a abertura de 600 vagas de emprego no modelo remoto para diversas áreas.

A plataforma, fundada em 2008 em Catalão (Goiás), conecta no dia a dia mais de 600 mil motoristas de caminhão a 17 mil empresas.

Como parte do grupo junto com a fintech FretePago e a CargoX, empresa de serviços operacionais para transportadoras, são mais de 100 bilhões de reais em transações no ano.

O grupo também se tornou um unicórnio, nome dado a empresas com valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão (mais de 5,7 bilhões de reais). Eles alcançaram esse status após aporte em novembro de 1,14 bilhão de reais em rodada liderada por SoftBank Latin America Fund e Tencent.

Além de ter mais de 230 vagas na área de tecnologia, produtos e dados, a empresa também busca profissionais para as equipes de negócios, comercial, corporativo, entre outros.

Todas as posições são para home office definitivo e com possibilidade de horário flexível. Os profissionais também tem acesso a outros benefícios, como um dia de folga a sua escolha.

Bruno Hacad, diretor de Operações da FreteBras, comenta que o objetivo da empresa é movimentar o mercado de logística e transporte no Brasil e por isso eles buscam talentos de todo o Brasil.

“Para garantir que tenhamos times engajados e dispostos a inovar e construir tecnologias que ajudem a otimizar e digitalizar a logística do país”, diz.

No ano passado, foram mais de 490 novos funcionários. A empresa já conta com 1.300 funcionários e tem planos de continuar expandindo o time ao longo deste ano.

Confira as vagas pelo site de carreiras da empresa.

