Solar Coca-Cola abre mais de 150 vagas exclusivas para mulheres

Com o objetivo de ampliar o número de mulheres dentro da indústria de bebidas, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, está ofertando mais de 150 vagas exclusivas para mulheres nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe.

A iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo, criado pela companhia para fomentar ações que incentivem o aumento da presença e do protagonismo feminino em todas as áreas da empresa.

As oportunidades são voltadas para todos os níveis de conhecimento e englobam funções de coordenadora de Recursos Humanos, engenheira de Segurança do Trabalho, motorista de entrega, auxiliar de entrega, promotora de vendas, analista de marketing, manobrista, entre outras.

A seleção ainda se estende para cargos que tradicionalmente possuem maioria masculina, tais como: auxiliar de expedição, motorista, operadora de empilhadeira, entre outros.

Para mais informações sobre as vagas e pré-requisitos necessários para a candidatura, as interessadas podem acessar o portal da empresa.

Listando entre os 20 maiores fabricantes mundiais e ocupando a segunda posição como maior fabricante do sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta com mais de 12.000 colaboradores e possui nove fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola.