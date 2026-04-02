Síndrome do impostor: o que é e como superar a autossabotagem

Síndrome do impostor: a sensação constante de ser uma fraude (Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Estagiária
Publicado em 2 de abril de 2026 às 12h11.
É chamado de síndrome do impostor a sensação de fraude ou de não reconhecimento das próprias competências. Esse tipo de sentimento geralmente atinge pessoas bem-sucedidas e em altos cargos que têm dificuldades em internalizar suas conquistas.
É comum que as pessoas sejam modestas quanto à suas habilidades e intelecto. No entanto, a pessoa que sofre com a síndrome do impostor tende a constantemente duvidar da sua capacidade e conviver com o medo de que descubram que ela é uma fraude.
A síndrome do impostor não é apenas "modéstia excessiva". Segundo a psicóloga Jessamy Hibberd, em seu livro A cura do impostor, o fenômeno funciona como uma lente distorcida que transforma conquistas em fardos.
Isso se manifesta na rotina de maneiras que muitas vezes passam despercebidas, disfarçado como excesso de trabalho por medo de ser considerado insuficiente ou procrastinação com o constante medo de falhar.
O resultado disso impacta principalmente a saúde física e mental, com enxaquecas por preocupações constantes, a baixa autoestima, falta de confiança ou até mesmo burnout e casos depressivos. Isso porque a sensação constante do medo de ser descoberto como uma fraude desperta quadro de ansiedade crônica o que pode desencadear outras doenças.Desenvolva a inteligência emocional para reconhecer seus padrões e silenciar a autocrítica. Acesse o curso gratuito de Inteligência Emocional do Na Prática
Para Jessamy Hibberd, a grande virada de chave é entender que sentimentos não são fatos. Se sentir inseguro ao assumir um novo cargo não significa que ser incompetente, apenas estar diante de algo novo.
Confira as estratégias práticas para retomar o controle da sua autoconfiança.
O primeiro passo é entender como sua mente te engana, Jessamy Hibberd destaca que existem perfis específicos de comportamento.
Sua rotina dita como sentir, por isso para mudar a mente, mude o hábito:
A autocrítica severa é o combustível do impostor.
Não basta conquistar, é preciso aceitar que a conquista é sua.
Desenvolver inteligência emocional é o que permite reconhecer essas distorções, regular a ansiedade e construir uma autoconfiança mais sólida — não baseada em perfeição, mas em consciência.
O curso de Inteligência Emocional do Na Prática foi criado justamente para isso: traduzir conceitos psicológicos em ferramentas aplicáveis no dia a dia, ajudando você a lidar melhor com pressão, insegurança e autocrítica.
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