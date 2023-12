Shopee lança o segundo Programa de Estágio no Brasil. Veja os requisitos

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, abre nesta terça-feira (19) as inscrições para o seu segundo programa de estágio no Brasil. A empresa irá selecionar 45 universitários para atuar em diversas áreas como Operações, Logística, Comercial, Produtos, Dados, Recursos Humanos, Finanças e Marketing.

Quais são os requisitos?

O programa é aberto a candidatos que:

Estão no ensino superior em qualquer curso, com previsão de graduação entre dezembro de 2024 e de 2025,

A exigência de inglês será apenas para algumas áreas da empresa,

Tenham disponibilidade de trabalhar em um modelo híbrido/presencial de mínimo de três vezes por semana na cidade de São Paulo.

Quais são os benefícios?

Com remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como:

Vale Flex,

Vale-transporte,

Vale-refeição,

Assistência-médica,

Assistência odontológica,

Seguro de vida,

Gympass, Total Pass.

Os contratos de trabalho serão de 1 até 2 anos a partir de março de 2024 com a possibilidade de efetivação após o período.

Como se inscrever?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até 31 de janeiro pela página do Programa de Estágio da Shopee. A seleção contará com testes, dinâmicas de grupo e entrevistas com gestores de forma online.

Os estagiários aprovados começarão sua jornada de trabalho de 6 horas diárias em março de 2024.