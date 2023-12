Andrade Gutierrez abre inscrição para o Programa de Estágio 2024 com remuneração inicial de R$ 1900

A Andrade Gutierrez (AG), empresa de engenharia e construção, abre inscrições para o Programa de Estágio 2024.

O Programa envolve ainda uma jornada de desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais e temas de negócios, além de colocar em prática os seus conhecimentos no ambiente de trabalho. “O programa tem um processo de desenvolvimento baseado na metodologia 70:20:10, em que 70% do aprendizado acontece no dia a dia, 20% na interação com os demais profissionais por meio de feedbacks, orientações, workshops e 10% pautado em treinamentos formais, online e presenciais”, afirma Paula Gallego, coordenadora de treinamento e desenvolvimento da AG.

Quais são os requisitos?

Alunos de graduação matriculados nos seguintes cursos: Administração, Economia, Contabilidade, Psicologia, Comércio Exterior, Engenharias (Civil, Elétrica, Mecânica, Computação e Produção), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito e Relações Internacionais.

Previsão de formatura: julho ou dezembro de 2025

Localidade: São Paulo - SP e Belo Horizonte - MG

Modalidade: presencial

Carga horária: 6h/dia (30h/semana)

Quais são os benefícios?

A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.900,00, para o primeiro ano, e R$ 2.100,00, a partir do segundo ano, além dos seguintes benefícios:

Bolsa-auxílio: R$ 1900,00 (primeiro ano. No segundo ano, R$ 2100,00)

Seguro de vida;

Vale transporte;

Recesso remunerado;

Assistência médica e odontológica;

Vale refeição ou alimentação;

Programa de desenvolvimento; e

Horário flexível (conforme localidade).

Como se inscrever?

Para se inscrever no Programa de Estágio 2024, acesse o site da Andrade Gutierrez (AG) até o dia 14 de janeiro. O início está previsto para março de 2024.