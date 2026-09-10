74% dos recrutadores dizem identificar currículo feito por IA, e reprovam por isso

Usar inteligência artificial para escrever o currículo pode custar a vaga, não garantir ela. Uma pesquisa da CV Genius, plataforma global de currículos, ouviu 625 gerentes de contratação e descobriu que 80% deles não gostam de receber currículos e cartas de apresentação gerados por IA.

Mais grave para quem tenta essa estratégia: 74% afirmam conseguir identificar quando o texto foi produzido pela ferramenta.

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O que faz um recrutador desconfiar

Segundo o levantamento, o problema não é a tecnologia em si, mas o resultado genérico que ela costuma produzir.

Textos "perfeitos demais", sem marcas de personalidade ou de trajetória real, tendem a soar impessoais e a se confundir com os de outros candidatos que usaram a mesma ferramenta da mesma forma.

No Brasil, o problema já tem número

O cenário se repete por aqui. Uma pesquisa da consultoria global Robert Half, que ouviu 774 profissionais no país, mostrou que 58% dos recrutadores brasileiros já desclassificaram candidatos após identificar inconsistências ou distorções no currículo.

Do lado dos candidatos, 15% admitiram já ter mentido ou distorcido alguma informação, e outros 10% disseram já ter considerado fazer isso. Ainda assim, 74% afirmaram nunca ter mentido no documento.

O paradoxo: empresas usam IA para filtrar, mas punem quem usa IA para se candidatar

A contradição está no cerne do processo seletivo atual. Enquanto empresas adotam ferramentas de IA para dar conta do volume de candidaturas, elas penalizam quando percebem a mesma tecnologia do outro lado da mesa.

Uma pesquisa da Robert Half nos Estados Unidos mostrou que mais de dois terços dos gerentes de contratação relatam que candidaturas com uso pesado de IA, muitas vezes usada para embelezar ou até inventar experiências, tornam o processo mais lento, porque exigem verificação extra. Cerca de 20% relataram atrasos de até duas semanas por conta disso.

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Como usar a ferramenta sem cair na armadilha

A saída não é abandonar a IA, mas mudar a forma de usá-la. Especialistas recomendam personalizar cada candidatura para a vaga específica, manter a própria voz no texto e usar a ferramenta para organizar ideias, não para substituir a experiência real.

No fim, o que diferencia um candidato não é ter ou não usado IA, é conseguir sustentar, na entrevista, tudo o que o currículo prometeu.

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