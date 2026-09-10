Formada na auditoria, head técnica amplia seu papel na liderança financeira da Webmotors

A carreira de Kelly Andrade começou na auditoria, garantindo a qualidade e a consistência técnica das informações contábeis de grandes empresas. É dessa base técnica que vem o racional que hoje aplica para atuar de forma mais ampla dentro da companhia, unindo contabilidade, fiscal e planejamento financeiro.

“Passei anos avaliando se as decisões contábeis de outras empresas faziam sentido. Hoje aplico essa mesma disciplina para ajudar a sustentar as decisões financeiras da Webmotors, unindo contabilidade, fiscal, planejamento e estratégia", diz.

Head of Accounting, Tax & Controllership da Webmotors,maior e mais segura plataforma automotiva do Brasil, Kelly Pinheiro de Andrade Melo está há dois anos e alguns meses no cargo. Além de liderar as áreas contábil e fiscal, hoje também responde pelo FP&A, uma frente que exige menos rotina de fechamento e mais leitura de cenário.

Da auditoria à Webmotors

Kelly começou a carreira na Deloitte em 2014, como assistente, logo após se formar em Ciências Contábeis. Ficou sete anos na auditoria, período em que subiu de assistente a gerente, atendendo clientes de grande porte.

"Fiquei sete anos na Deloitte, então passei de assistente a gerente nesse meio tempo", diz.

O MBA Executivo em Finanças da Saint Paul reúne líderes com graduação completa em 496 horas de imersão, unindo finanças corporativas, mercado de capitais e valuation à prática de quem já atua na gestão do negócio

Em 2021, decidiu trocar a rotina de auditoria externa pela visão de dentro de uma companhia e foi para a Controladoria da InterCement. Foram três anos de imersão na gestão contábil e fiscal do lado da Companhia — até que, em 2024, iniciou na Webmotors para liderar as áreas de contabilidade, fiscal e controladoria, com a oportunidade de estruturar as três frentes sob uma única visão.

Kelly Andrade, Head of Accounting, Tax & Controllership da Webmotors

Do técnico ao estratégico

Ao longo da carreira, Kelly diz ter desenvolvido um perfil técnico, voltado para contabilidade e fiscal.

"Tanto na auditoria como na InterCement, o meu perfil foi muito técnico, contábil, fiscal, pela carreira que eu escolhi", afirma. Com essa base consolidada, decidiu que o próximo passo seria ampliar seu repertório para temas como valuation e finanças estratégicas — movimento que fez por meio de um MBA Executivo em Finanças na Saint Paul Escola de Negócios.

"O MBA me deu ferramentas para conectar a parte contábil e fiscal com uma leitura mais ampla do negócio. Hoje eu não só registro uma decisão, eu ajudo a construir o racional por trás dela" Kelly Andrade, Head of Accounting, Tax & Controllership da Webmotors

Segundo ela, o efeito não foi virar especialista em todos esses temas, mas ganhar visão de onde buscar profundidade quando o tema exige. "Isso me deu clareza de onde ir quando preciso aprofundar uma resposta técnica sobre um assunto específico", diz.

FP&A como extensão do cargo

Hoje, a leitura de cenário e a projeção de resultado fazem parte da rotina de Kelly na Webmotors."Assumir também a área de FP&A foi um passo natural dessa trajetória — veio como consequência da consistência das entregas e do conhecimento de negócio que fui construindo ao longo do tempo. É a mesma base técnica, só que aplicada a uma pergunta diferente: em vez de olhar só para o que já aconteceu, eu também ajudo a pensar o que vem pela frente ", diz.

Para ela, assumir uma nova frente nunca dependeu de esperar o momento perfeito para se sentir pronta — foi a decisão de dar o passo que fez a diferença. "Não é quando é o momento certo, o momento certo é quando você decide fazer", diz.

Para quem, como Kelly, sente que chegou a hora de ampliar a visão estratégica sobre o negócio, o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul tem aulas presenciais aos sábados, a cada três semanas, e matrículas abertas. Saiba mais e inscreva-se