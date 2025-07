Seu comando está bom demais e por isso o ChatGPT responde mal

A maioria dos usuários acredita que quanto mais elaborado, educado e bem escrito for o prompt, melhor será a resposta do ChatGPT. Mas, na prática, isso pode ter o efeito contrário.

Ao escrever comandos longos, com várias ideias misturadas e um tom excessivamente formal, o modelo tem mais dificuldade para identificar o que você realmente quer. Ele pode se perder nos detalhes ou priorizar a parte errada do pedido.

É como dar uma tarefa complexa a alguém e ficar explicando demais, sem ir direto ao ponto.

O que acontece com ChatGPT quando o prompt é ‘bom demais’

Modelos de linguagem como o ChatGPT funcionam por previsão estatística: eles interpretam padrões no texto para prever a próxima palavra. Se o prompt tem muitas instruções, detalhes e desvios de foco, a IA pode:

Dividir mal a atenção entre tópicos

Priorizar a parte “mais educada” e ignorar a mais técnica

Responder com rodeios ou apenas reafirmar o que você disse

Entregar generalidades para “agradar” o comando vago

Ou seja: quanto mais claro, direto e bem estruturado o pedido, melhor a resposta.

Três ajustes simples que funcionam melhor

1. Quebre um pedido em partes

Em vez de perguntar:

“Me ajude a revisar esse e-mail de forma mais persuasiva e profissional, mantendo um tom leve, objetivo e que soe humano, mas ainda convincente.”

Prefira:

“Reescreva este e-mail com mais persuasão, mantendo tom leve e objetivo.”



Depois, peça ajustes adicionais, se quiser.

2. Evite floreios ou educação excessiva

Frases como “se puder me ajudar com isso, por gentileza...” só confundem a IA. Prefira comandos como:

“Sugira melhorias neste texto para deixá-lo mais claro.”

3. Teste versões enxutas

Escreva duas versões do mesmo prompt: uma mais longa e uma mais direta. Compare o resultado — na maioria das vezes, a versão curta será mais útil.

