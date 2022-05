Serasa Experian abre vagas de estágio com home office

A Serasa Experian abriu as inscrições para seu programa de estágio 2022. São 81 vagas para estudantes de qualquer curso e bolsa de R$ 1.500, com progressão de valor ao longo do período de estágio.

Apenas algumas áreas, como a jurídica, pedem por alguma formação específica. No entanto, é fundamental que os candidatos tenham afinidade com a área de tecnologia.

Com modelo híbrido e remoto, com possibilidade de home office de dois dias na semana até 100% do tempo, estudantes de todo o Brasil podem se inscrever. A empresa tem escritórios em São Paulo, São Carlos e Blumenau.

Segundo Mayara Gomes, gerente executiva de Talent Acquisition & Employer Branding, a ideia é que toda a trilha esteja conectada a demandas do negócio e ao que há de mais moderno no mercado.

“A capacitação contempla o que há de mais moderno em tecnologias digitais e metodologias ágeis, promovendo uma visão geral sobre a transformação digital e possibilitando aos jovens ter o conhecimento necessário para atuar no dia a dia e desenvolver habilidades profissionais valorizadas no mercado de trabalho”, diz.

Como se inscrever no programa

Para participar, é necessário ter formação entre 2023 e 2024 em qualquer curso de bacharel, licenciatura e tecnólogo. A empresa pede por conhecimento básico do pacote office.

Além da bolsa-auxílio, o programa oferece benefícios como: vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, Gympass.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de junho pelo site.

