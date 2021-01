Serasa abre mais de 80 vagas de emprego e dá dicas para a seleção

A Serasa está com 88 vagas de emprego abertas para as áreas de tecnologia, produto, negócios e marketing. As posições são para os escritórios em São Paulo e Blumenau.

As contratações fazem parte de uma expectativa de crescimento e de retomada econômica. Assim, a empresa quer se preparar para futuras demandas.

Segundo o diretor de RH e Operações da Serasa, Eduardo Brach, os novos funcionários terão como missão apoiar a jornada de crédito dos consumidores brasileiros, não importando sua área de atuação.

A Serasa procura por pessoas que se identifiquem com um perfil de autonomia, capacidade de execução, senso de dono, ambição e resiliência.

E a empresa separou dicas para que os candidatos se prepararem e se sentirem mais confiantes no processo de seleção. Todas as fases do processo serão online. Confira:

Candidatura: nessa fase, eles recomendam que o candidato faça o dever se casa e entenda qual a cultura da empresa e como isso se relaciona com seus objetivos pessoais. Essa reflexão vai ajudar a fazer o teste de fit cultural.

Testes: a recomendação é reservar um tempo e escolher um lugar calmo e sem interrupções para conseguir fazer os testes. Segundo a empresa, o que aparece nessa etapa é muito parecido com o que será exigido no dia a dia de trabalho. Assim, a pesquisa sobre o cargo e a empresa pode ser valiosa aqui também.

Entrevista com a área de RH: autoconhecimento vai ser a chave para o sucesso nessa etapa. As dicas da empresa são:

Organize as informações de forma clara e objetiva para falar sobre sua história de vida e carreira.

Não fique apenas nas respostas, pergunte e aproveite para tirar todas as suas dúvidas sobre a empresa e a função.

Lembre-se: tão importante quanto você ser considerado o melhor candidato para a vaga é você acreditar que a vaga é a mais indicada para você.

Entrevista com gestor e a equipe: a empresa recomenda aproveitar o momento para entender como é o cotidiano e dinâmica da equipe. E, da mesma forma, compreender como você se relacionaria com o resto da equipe.

Confira todas as oportunidades pelo site de carreira da empresa.