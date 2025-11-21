Carreira

Se 86% dos líderes sofrem com excesso de informação, estas três ações podem destravar decisões

Por que buscar certeza absoluta é o erro que está destruindo sua agilidade e como pensar em probabilidades muda o jogo

(foto/Thinkstock)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17h58.

Diante de prazos apertados e dados incompletos, a maioria das pessoas congela à espera de uma garantia de sucesso que nunca chega.

Enquanto isso, um grupo seleto de profissionais consegue agir com rapidez e precisão mesmo no caos, utilizando uma técnica mental que substitui a necessidade de estar certo pela habilidade de fazer boas apostas. As informações foram retiradas do site Killer Innovations.

O custo alto de exigir certeza absoluta

Vivemos em um mundo que pune quem demora a agir, mas paradoxalmente nos inunda com dados. Um estudo da Oracle mostrou que 86% dos líderes se sentem sobrecarregados pela quantidade de informações disponíveis. O resultado não é clareza, mas sim a paralisia de decisão.

Quando você espera ter 100% de certeza, acaba perdendo o momento ideal de agir. Equipes se esgotam em pesquisas sem fim, a fadiga de decisão toma conta e escolhas impulsivas surgem apenas para aliviar a tensão.

Como treinar o cérebro para decidir no escuro com apenas três ações

Qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade mental seguindo alguns passos práticos que eliminam o medo do desconhecido.

1. Troque números exatos por faixas de possibilidade

O primeiro passo é abandonar estimativas de um número só. Em vez de afirmar que "venderemos 500 unidades", prefira trabalhar com intervalos. Diga que há uma chance alta de vender entre 400 e 600. Isso força você a reconhecer a incerteza e cria previsões muito mais realistas e úteis.

2. Atualize suas crenças com novas evidências

Pensadores probabilísticos tratam suas opiniões como hipóteses provisórias. Eles começam com uma estimativa base e a ajustam conforme novos dados surgem. Por exemplo, se exames médicos mostram novos sintomas, um médico ajusta a probabilidade do diagnóstico.

O erro comum é o viés de confirmação, onde ignoramos dados que contrariam o que já pensamos. Para combater isso, procure ativamente por informações que provem que você pode estar errado.

3. Calcule o valor esperado da aposta

Decisões devem ser baseadas no valor esperado. Isso significa multiplicar o valor de um resultado pela probabilidade de ele acontecer.

Às vezes, uma escolha arriscada com baixa chance de sucesso vale a pena se a recompensa for gigantesca, como no caso de investir no próximo grande unicórnio da tecnologia.

Por outro lado, escolhas "seguras" podem ter um valor esperado negativo se o pequeno risco de falha trouxer consequências catastróficas.

A ferramenta prática para melhorar sua intuição

Para calibrar sua mente, a recomendação é manter um diário de previsões. Anote três previsões semanais e atribua uma porcentagem de confiança a elas, como "tenho 70% de certeza que o cliente aprovará o projeto até sexta".

Depois, verifique o que realmente aconteceu. Se você acerta sempre que diz ter 70% de certeza, sua calibração é ótima. Se a porcentagem é sempre muito menor, você está super confiante; se é maior, está sendo cauteloso demais. 

Com o tempo, você para de buscar a perfeição e ganha a coragem de dizer "tenho 65% de certeza, e isso é o suficiente para agir".

